i Weltmeister Antonelli erhielt nach dem Rennende eine Zeitstrafe. GEPA pictures Drei Fahrer betroffen Formel 1 ändert Ergebnis! Ferrari & Antonelli bestraft Wirbel nach dem Formel-1-Rennen in Brasilien! Gleich drei Piloten kassieren nachträgliche Strafen. Das Ergebnis wird Stunden nach Rennende korrigiert. Von Sport Heute 09.11.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Strafen-Chaos nach dem Großen Preis von Sao Paulo!

Fast drei Stunden nach dem Fallen der Zielflagge änderte die Formel 1 das offizielle Rennergebnis. Gleich drei Fahrer wurden von den Rennkommissaren nachträglich mit Zeitstrafen belegt. Auch Weltmeister Kimi Antonelli war betroffen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Um 15.38 Uhr Ortszeit hatte Fußball-Superstar Neymar in Interlagos die Zielflagge geschwenkt. Doch erst um 18.23 Uhr stand das endgültige Klassement fest. Für Ferrari-Star Charles Leclerc hatte das unangenehme Folgen.

Ferrari-Star verliert Platz nach Strafe

Leclerc kassierte eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen einer Kollision mit Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson. Die Rennkommissare sahen den Monegassen als Verursacher des Zwischenfalls.

Obwohl die Berührung nur geringfügig war, hatte sie laut Rennleitung sportliche Konsequenzen. Lawson wurde aus dem Rhythmus gebracht, Leclerc konnte aufschließen und ihn wenige Kurven später überholen.

Aufgrund der nassen Streckenbedingungen fiel die Strafe milder aus als üblich. Statt zehn Sekunden wurden Leclerc nur fünf Sekunden aufgebrummt.

Die Folge: Der Ferrari-Pilot rutschte vom siebenten auf den achten Platz zurück. Lawson rückte dafür auf Rang sieben vor.

Weltmeister Antonelli bestraft

Besonders brisant: Auch Weltmeister Kimi Antonelli wurde nachträglich bestraft. Der Mercedes-Pilot erhielt ebenfalls eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen einer unsicheren Freigabe aus der Box.

Für den Italiener blieb das allerdings ohne Auswirkungen auf das Ergebnis. Antonelli behielt seinen fünften Platz.

Haas-Pilot Oliver Bearman wurde für einen Zwischenfall in der Boxengasse belangt. Der Brite war nach einem Boxenstopp direkt vor Leclerc auf die Fahrspur geschickt worden.

Der Ferrari-Pilot musste bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei wurde er in Richtung Boxenmauer gedrängt.

Die Rennkommissare werteten den Vorfall als unsichere Freigabe und verhängten eine Fünf-Sekunden-Strafe. Bearman blieb dennoch auf Rang 17.