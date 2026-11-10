i Kimi Antonelli IMAGO/HochZwei Entscheidung fällt heute Spannung in der Formel 1 - Heimspiel für Weltmeister? Spannung in der Formel 1. Am heutigen Diesntag wird entchieden wo das Saisonfinale stattfinden wird. Von Sport Heute 10.11.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo steigt das große Formel-1-Finale? Die Königsklasse steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Noch am Dienstag soll feststehen, ob die letzten Saisonrennen wie geplant im Nahen Osten stattfinden oder die Formel 1 nach Imola ausweichen muss.

Eigentlich stehen am 29. November der Große Preis von Katar und eine Woche später das Saisonfinale in Abu Dhabi auf dem Programm. Doch aufgrund der anhaltenden Spannungen in der Region durch den Iran-Krieg gibt es seit Monaten Zweifel an der Durchführung. Deshalb arbeitet die Formel 1 bereits an einem Ersatzrennen im italienischen Imola.

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Wie Haas-Teamchef Ayao Komatsu am Rande des Brasilien-Grand-Prix bestätigte, läuft am Dienstag eine entscheidende Frist ab. Die Veranstalter in Imola müssen bis dahin erfahren, ob sie einspringen sollen. Danach wäre eine kurzfristige Organisation des Rennwochenendes aus logistischen Gründen kaum noch möglich.

Für den frischgebackenen Weltmeister Kimi Antonelli wäre ein Rennen in Imola ein zusätzliches Heimspiel. Auch Ferrari dürfte sich über einen weiteren Auftritt vor den eigenen Fans freuen.

Bei Mercedes herrscht nach dem Gewinn der Konstrukteurs-WM ohnehin Partystimmung. Teamchef Toto Wolff zeigte sich nach dem Triumph in Brasilien überwältigt. "Ehrlich, es ist eine unglaubliche Ehre, dieses Team zu repräsentieren", erklärte der Österreicher, ehe er in der Garage eine ausgiebige Champagner-, Bier- und Gatorade-Dusche über sich ergehen lassen musste.

Auch Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius gratulierte zum Titelgewinn. Für Wolff und sein Team geht es in den verbleibenden Rennen nun vor allem darum, wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung des Autos für 2027 zu sammeln. Wie viele Rennen tatsächlich noch ausgetragen werden und wo das Saisonfinale steigt, soll sich am Dienstag klären.