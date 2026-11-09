i Lando Norris mit dem abgebrochenen Flaschenhals und dem Funkenregen im Gesicht APA-Images / AFP / MAURO PIMENTEL Direkt nach Flaschenbruch Pyro-Show verbrennt F1-Star Norris fast das Gesicht Schrecksekunde nach dem Brasilien-Sieg! Lando Norris zertrümmert seine Champagnerflasche und gerät auf dem Podium in einen Funkenregen. Von Sport Heute 09.11.2026, 10:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das hätte böse enden können! Lando Norris feiert beim Großen Preis von São Paulo seinen 14. Formel-1-Karrieresieg. Doch ausgerechnet bei der Siegerehrung wird es für den McLaren-Piloten gefährlich. Eine zerbrochene Champagnerflasche und die Pyrotechnik auf dem Podium sorgen für einen gehörigen Schreckmoment.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Norris will seinen Triumph mit seinem bekannten Champagner-Ritual feiern. Der Brite springt vom Siegerpodest und schlägt die Flasche auf den Boden, um eine Fontäne auszulösen. Diesmal geht der Versuch gründlich schief: Die Glasflasche zerbricht, Norris hält nur noch einen Teil des Flaschenhalses in der Hand.

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Als der Rennsieger den Scherben ausweichen will, schießt unmittelbar neben ihm eine Funkenfontäne in die Höhe. Mit geschlossenen Augen torkelt Norris direkt in den Funkenregen. Sein rechtes Ohr wird getroffen, der Brite schreckt zurück und greift sich an die gerötete Stelle. Glück im Unglück: Augen und Haare bleiben verschont, Norris kommt unverletzt davon.

Auch die anderen Beteiligten sind sichtlich überrascht. Max Verstappen, Isack Hadjar und ein McLaren-Teammitglied überschütten den Sieger zunächst mit Champagner, ehe sie sich nach seinem Befinden erkundigen.

Norris' Vater verfolgt den Zwischenfall von unten mit besorgtem Blick. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich die Bilder rasend schnell. Der McLaren-Star nimmt die Panne mit Humor und schreibt auf Instagram: "P1 in Brasilieeeeeeen. Komplett zerlegt! Danke."

Es ist nicht die erste Champagner-Panne des Briten. Beim Ungarn-GP 2023 zerstörte Norris mit seinem Ritual versehentlich den rund 40.000 Euro teuren Siegerpokal von Verstappen. Bereits 2020 zerbrach bei einer Feier in Monza eine Flasche, wobei sich Norris sogar schnitt. Diesmal endet der Zwischenfall zum Glück ohne Verletzung.