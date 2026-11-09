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McLaren-Pilot Piastri trennt sich von Manager Webber.
McLaren-Pilot Piastri trennt sich von Manager Webber.
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Überraschende Trennung

Formel-1-Pilot wirft Star-Manager raus

Überraschende Trennung in der Formel 1! McLaren-Star Oscar Piastri beendet die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Manager Mark Webber.
Von Sport Heute
09.11.2026, 12:00
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Paukenschlag in der Formel 1! Oscar Piastri und sein langjähriger Manager Mark Webber gehen getrennte Wege. Der ehemalige Red-Bull-Pilot hatte seinen australischen Landsmann seit 2019 auf dessen Weg an die Spitze des Motorsports begleitet.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ann Webber kümmerte sich der frühere Formel-1-Pilot um die Karriere des McLaren-Stars. Dabei spielte Webber eine entscheidende Rolle bei einem der wichtigsten Schritte in Piastris Laufbahn.

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    Besonders beim umstrittenen Wechsel von der Renault-Nachwuchsakademie zu McLaren stand Webber seinem Schützling zur Seite. Der mutige Schritt zahlte sich aus: Piastri etablierte sich in der Formel 1 und kämpfte 2025 sogar um den Weltmeistertitel.

    Doch zuletzt deutete sich eine Veränderung an. Bereits zu Beginn des Jahres 2026 zog sich Webber zunehmend von den Rennstrecken zurück und reduzierte seine Präsenz im Formel-1-Fahrerlager.

    Nun haben beide Seiten beschlossen, die Zusammenarbeit vollständig zu beenden. Nach rund sieben gemeinsamen Jahren ist damit ein wichtiges Kapitel in Piastris Karriere abgeschlossen.

    red, 09.11.2026, 12:00
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