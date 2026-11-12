i Das Hamburger Luxushotel Fairmont Vier Jahreszeiten holt bei der Leserwahl den Titel "Bestes Hotel Europas". APA-Images / ChromOrange / Christian Ohde Bestes Hotel Europas Dieses Hotel schlägt Sacher: Das ist Europas Nummer 1 Europas bestes Hotel steht in Hamburg! Bei den Readers’ Choice Awards 2026 muss sich das Wiener Hotel Sacher geschlagen geben. Von Heute Life 12.11.2026, 11:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Hamburger Luxushotel lässt Europas klingendste Hotelnamen hinter sich – und verweist sogar das legendäre Wiener Hotel Sacher auf den zweiten Platz. Bei den "Readers’ Choice Awards 2026" des Reisemagazins Condé Nast Traveller haben Leser ihre liebsten Adressen der Reisewelt gekürt. Das Ergebnis sorgt zumindest aus österreichischer Sicht für eine kleine Überraschung.

Hamburg jubelt – Wien muss sich geschlagen geben

Der Titel "Bestes Hotel in Europa" geht an das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Mit 18,3 Prozent der Stimmen setzt sich das traditionsreiche Grandhotel deutlich gegen die Konkurrenz durch. Das Wiener Hotel Sacher erreicht mit 6,9 Prozent den zweiten Platz. Bronze geht mit 6,2 Prozent an das Forestis Dolomites in Südtirol.

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Der Vorsprung des deutschen Siegers ist beachtlich: Das Vier Jahreszeiten erhielt mehr als zweieinhalbmal so viele Stimmen wie das zweitplatzierte Sacher. Für Österreich bleibt damit immerhin Silber – und eine prominente Platzierung auf dem europäischen Hotel-Stockerl.

Luxus an der Hamburger Binnenalster

Direkt an der Binnenalster gelegen, zählt das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zu den bekanntesten Adressen Hamburgs. Insgesamt 156 Zimmer und Suiten bieten Gästen einen luxuriösen Rückzugsort mitten in der Hansestadt.

Auch kulinarisch spielt das Haus in der obersten Liga: Zum Hotel gehört das Restaurant Haerlin, das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. Ein Spa- und Fitnessbereich ergänzt das Angebot.

Wiens Hotel-Ikone landet auf Platz zwei

Für Österreich besonders erfreulich: Mit dem Hotel Sacher schafft es eine der berühmtesten Adressen des Landes aufs Podest. Direkt gegenüber der Wiener Staatsoper gelegen, ist das Haus untrennbar mit der Bundeshauptstadt verbunden.

Eröffnet wurde das Hotel 1876 von Eduard Sacher, dem Sohn des Erfinders der berühmten Sachertorte. Bis heute gehören die Original Sacher-Torte, prunkvolle Zimmer und elegante Suiten zum Markenzeichen des Hauses. 2026 feiert das Traditionshotel sein 150-jähriges Bestehen.

Dass es für den Gesamtsieg nicht gereicht hat, dürfte den Ruf der Wiener Hotellegende kaum schmälern. Schließlich bleibt das Sacher eine der international bekanntesten Luxusadressen Österreichs.

Südtirol holt Bronze mit spektakulärer Bergkulisse

Auch Italien darf sich über einen Spitzenplatz freuen. Das Forestis Dolomites oberhalb von Brixen erreicht mit 6,2 Prozent den dritten Rang. Das außergewöhnliche Hideaway liegt auf rund 1800 Metern Seehöhe, eingebettet in einen Bergwald mit beeindruckendem Blick auf die Dolomiten.

Ein architektonischer Blickfang sind die drei schlanken Holztürme, deren Gestaltung an Baumstämme erinnert. Das Hotel eröffnete in seiner heutigen Form 2020 und verfügt über 62 Suiten sowie einen knapp 2000 Quadratmeter großen Spa-Bereich.

Leser entscheiden über die besten Hotels

Die "Readers’ Choice Awards" haben in den USA bereits eine 39-jährige Tradition, in Großbritannien werden sie seit 29 Jahren vergeben. 2026 konnten erstmals auch Leser aus dem deutschsprachigen Raum ihre Favoriten wählen.

Abgestimmt wurde online zwischen Juli und August 2026 auf der deutschen Website von Condé Nast Traveller. Neben Hotels standen auch Reiseziele, Airlines und Kreuzfahrtanbieter zur Wahl.