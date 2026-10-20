i Julian Nagelsmann mit seiner Lena. IMAGO/Revierfoto Am Gardasee Luxushotel gemietet! Nagelsmann feiert Traumhochzeit Der ehemalige DFB-Coach Julian Nagelsmann feierte mit seiner Lena am Gardasee eine regelrechte Traumhochzeit. Von Sport Heute 20.10.2026, 08:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Romantisches Hochzeitsgeheimnis um Julian Nagelsmann! Der 39-jährige Fußballtrainer hat seiner Ehefrau Lena (33) offenbar ein zweites Mal das Jawort gegeben. Wie die deutsche "Bild" berichtet, feierte das Paar bereits Mitte August eine bislang geheim gehaltene Hochzeit am italienischen Gardasee.

Für die Feier soll das Paar ein ganzes Luxushotel exklusiv gemietet haben. Mehr als 40 Familienmitglieder und enge Freunde waren laut "Bild" eingeladen, darunter auch Nagelsmanns Mutter Burgi.

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Als Schauplatz diente die Villa Arcadio oberhalb der italienischen Stadt Salò. Das ehemalige Kloster aus dem 14. Jahrhundert wurde zu einem luxuriösen Boutique-Hotel mit 18 Zimmern und Suiten umgebaut. Mit Blick auf den Gardasee, einem großen Garten und einem Pool bot die Anlage die perfekte Kulisse für die romantische Feier.

Laut "Bild" hatten Nagelsmann und seine Frau das gesamte Anwesen für rund zwei Tage gebucht. Fremde Hotelgäste waren damit ausgeschlossen. Die Feierlichkeiten sollen mit einem gemeinsamen Mittagessen an einer großen Tafel begonnen haben.

In diesem hotel fand die Hochzeit statt. hotelvillaarcadio/Instagram

Am darauffolgenden Tag folgte der Höhepunkt: eine private Trauungszeremonie. Während Lena in einem weißen Brautkleid erschien, trug Nagelsmann einen sommerlichen weißen Anzug.

Die Vorbereitungen für das Fest sollen bereits Wochen zuvor begonnen haben. Wie "Bild" aus dem Umfeld des Paares erfahren haben will, waren Nagelsmann und seine Frau sogar zu einem Probeessen in der Villa Arcadio.

Dass die Wahl ausgerechnet auf den Gardasee fiel, dürfte kein Zufall gewesen sein. Nagelsmann gilt seit Jahren als großer Liebhaber der italienischen Urlaubsregion. Bereits 2023 soll er sich für eine Luxusvilla am Gardasee interessiert haben. Laut "Bild" stand er deshalb sogar mit dem österreichischen Immobilienunternehmer René Benko in Kontakt. Zu einem Kauf kam es allerdings nicht.

Dabei war es für Nagelsmann und seine Lena bereits die zweite Hochzeitsfeier innerhalb weniger Monate. Schon am 24. Jänner hatten sich die beiden im Naturhotel Forsthofgut in Leogang das Jawort gegeben.

Damals feierte das Paar mit rund 30 Gästen in traditioneller Tracht. Im August folgte nun offenbar die romantische Fortsetzung unter italienischer Sonne.

Nagelsmann und Lena sind seit 2022 ein Paar. Kennengelernt hatten sich die beiden während seiner Zeit als Trainer des FC Bayern München. Auf Anfrage der "Bild" wollten sich die beiden zu ihrer bislang geheim gehaltenen Hochzeitsfeier nicht äußern.