i Rene Renner wurde suspendiert. GEPA pictures "Grenze überschritten" Vorfall in Kabine! Bundesligist schmeißt Routinier raus Chaos beim Wolfsberger AC! Nach einem Vorfall innerhalb der Kabine wurde nun der Vertrag mit einem Spieler aufgelöst. Von Sport Heute 20.10.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Wolfsberger AC liegen die Nerven blank! Nach dem katastrophalen Saisonstart zieht der Tabellenletzte der österreichischen Bundesliga nun erste personelle Konsequenzen. Jetzt wurde der Vertrag mit Rene Renner mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Auslöser soll ein Vorfall in der Kabine nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen Altach gewesen sein. WAC-Trainer Thomas Silberberger bestätigte die Suspendierung gegenüber der "Krone", wollte allerdings nicht näher auf die Hintergründe eingehen.

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"Es wurde eine Grenze überschritten. Wir sind um eine Suspendierung nicht herumgekommen", erklärte der 53-Jährige. Was genau hinter verschlossenen Türen passiert ist, wollte Silberberger nicht verraten: "Was in der Kabine passiert, bleibt da auch." Für Renner ist das Kapitel Wolfsberg damit endgültig vorbei.

Auch Trainer Silberberger steht nach der anhaltenden sportlichen Talfahrt massiv unter Druck. Seit dem Sieg zum Bundesliga-Auftakt wartet der WAC vergeblich auf den nächsten Dreier und steckt am Tabellenende fest.

Nach der 0:2-Pleite gegen die WSG Tirol hatte Präsident Dietmar Riegler im Sky-Interview bereits durchblicken lassen, dass er sich hinsichtlich der Trainerfrage alle Möglichkeiten offenhält.

Laut "Krone" soll Silberberger vorerst allerdings weiterhin das Vertrauen des Präsidenten genießen. Der Trainer selbst weiß davon offenbar noch nichts. "Jede Entscheidung, die der Präsident trifft, muss ich akzeptieren. Aber ich habe nichts gehört", erklärte Silberberger zu seiner ungewissen Zukunft.

Eine klare Entscheidung hat der WAC-Coach hingegen auf der Torhüterposition getroffen. Der 23-jährige Israeli Lior Gliklich bleibt vorerst die Nummer eins und soll zumindest in den kommenden drei Partien zwischen den Pfosten stehen.

Bereits bei der 0:2-Niederlage gegen die WSG Tirol hatte Gliklich den Vorzug gegenüber Lukas Gütlbauer erhalten. Ob die Veränderungen den erhofften Umschwung bringen, bleibt abzuwarten.