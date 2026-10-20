i PSG im Duell mit dem FC Barcelona um Lamine Yamal. IMAGO/PRESSE SPORTS Champions-League-Hit Dieser TV-Sender zeigt PSG gegen Barcelona Paris Saint-Germain trifft in der Champions League auf den FC Barcelona. Auf diesem Sender können die Fans das Spiel mitverfolgen. Von Sport Heute 20.10.2026, 08:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist das größte Spiel der bisherigen Champions-League-Saison!

Am Dienstag um 21 Uhr trifft der zweimalige Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu Hause im Prinzenpark auf den spanischen Meister FC Barcelona. Bereits in den vergangenen Duellen fielen bei dieser Begegnung viele Tore. Man darf davon ausgehen, dass es heute genauso sein wird.

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Brisant: Paris-Star Ousmane Dembélé spielte fünf Jahre bei den Katalanen, konnte aber aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit nie so richtig durchstarten. Bei Paris konnte er zweimal die Champions League gewinnen und im Vorjahr schnappte er sich den Ballon d'Or.

Wer das Spiel live mitverfolgen möchte, kann das bei Sky tun. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Die Vorberichte gehen bereits um 20 Uhr los. Aus dem Studio in Unterföhring meldet sich Moderator Martin Konrad. Das Experten-Duo wird von Jan Åge Fjørtoft und Andreas Herzog gebildet.

Wer kein Sky abonniert hat, ist mit dem Ticker von "Heute" auch immer bestens und aktuell informiert.