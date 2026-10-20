i Für Hansi Flick wird es ernst. IMAGO/Anadolu Agency Woche der Wahrheit Erst PSG, dann Real! Barca und Flick vor Horror-Woche Für den FC Barcelona wird die kommende Woche eine harte, mit gleich zwei Hammer-Duellen. Von Sport Heute 20.10.2026, 07:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der FC Barcelona ist derzeit nicht zu stoppen! Elf Siege aus elf Pflichtspielen und unglaubliche 48 erzielte Tore – die Mannschaft von Trainer Hansi Flick präsentiert sich in absoluter Topform. Doch jetzt stehen für die Katalanen innerhalb weniger Tage zwei echte Härtetests auf dem Programm.

Am Dienstag (21 Uhr) trifft Barcelona in der Champions League auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Nur fünf Tage später wartet in der spanischen Liga der große Klassiker gegen Erzrivale Real Madrid.

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Bisher marschierten die Katalanen nahezu mühelos durch die Saison. Auch in der Königsklasse ließ Barcelona nichts anbrennen. Zum Auftakt wurde Feyenoord Rotterdam mit 5:1 abgefertigt, anschließend folgte ein souveräner 4:1-Auswärtserfolg bei Galatasaray Istanbul.

Doch auch PSG befindet sich in beeindruckender Form. Die Franzosen feierten in der Champions League ebenfalls zwei Siege. Nach einem deutlichen 6:1 gegen Slovan Bratislava setzte sich der Titelverteidiger mit 4:2 gegen Manchester City durch.

Die Generalproben für den Kracher verliefen für beide Teams erfolgreich. Barcelona gewann bei Betis Sevilla mit 5:2, während PSG einen 3:1-Auswärtssieg bei Racing Straßburg feierte.

Diese Österreicher gewannen die Champions League i ?

Trotz der beeindruckenden Siegesserie plagen Flick vor dem Duell mit den Franzosen große Personalsorgen. Besonders in der Defensive gehen dem Deutschen langsam die Spieler aus.

Jules Koundé fällt wegen einer Knöchelverstauchung zumindest gegen PSG aus. Eric Garcia muss aufgrund einer Oberschenkelverletzung voraussichtlich drei bis vier Wochen pausieren. Auch Andreas Christensen steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Damit dürften Pau Cubarsí und Gerard Martín das Innenverteidiger-Duo bilden. Allerdings musste auch Martín beim jüngsten Ligaerfolg gegen Betis bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden.

Für zusätzliche Brisanz sorgt das Wiedersehen mit zwei ehemaligen Barcelona-Stars. Ferran Torres wechselte erst im August 2026 nach Paris und hat sich dort bereits bestens eingelebt. In neun Spielen erzielte der Spanier sieben Treffer.

Auch Ousmane Dembélé trifft auf seinen ehemaligen Arbeitgeber. Der Franzose spielte von 2017 bis 2023 für Barcelona und traf bereits im Champions-League-Viertelfinale 2024 in beiden Partien gegen die Katalanen.

Aktuell befindet sich Dembélé ebenfalls in Topform. Der Offensivstar erzielte in sechs Champions-League-Einsätzen in Folge mindestens einen Treffer und stellte damit den französischen Rekord von Kylian Mbappé ein.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, wie ausgeglichen das Duell der beiden europäischen Schwergewichte ist. In 16 bisherigen Begegnungen feierten sowohl Barcelona als auch PSG jeweils sechs Siege.

Das jüngste Aufeinandertreffen im Oktober 2025 entschieden die Franzosen mit 2:1 für sich. Nun will Barcelona seine beeindruckende Siegesserie auch gegen den Titelverteidiger fortsetzen, bevor am Sonntag mit Real Madrid bereits der nächste Kracher wartet.