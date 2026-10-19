i Antoine Semenyo beim Champions-League-Hit gegen PSG Reuters Verletzungs-Misere City-Star fehlt wochenlang, jetzt wackelt auch Haaland Manchester City muss bis zu acht Wochen auf Antoine Semenyo verzichten, während ein Einsatz von Erling Haaland gegen AEK Athen offen bleibt. Von Sport Heute 19.10.2026, 16:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchester City muss bis zu acht Wochen auf Antoine Semenyo verzichten. Der Stürmer hat sich am Wochenende am Knie verletzt. Das gab Trainer Enzo Maresca am Montag bekannt. Hoffnung gibt es hingegen bei Erling Haaland – er könnte für das Champions-League-Spiel am Dienstag gegen AEK Athen doch fit werden.

Semenyo, der Nationalspieler aus Ghana, humpelte nach dem 3:2-Heimsieg gegen Ipswich Town am Samstag in den Spielertunnel. Kurz davor hatte auch Haaland einen Schlag auf Fuß und Knöchel abbekommen – und das in der Nachspielzeit.

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Maresca beruhigte allerdings, dass Semenyos Verletzung doch nicht so schlimm sei wie zuerst befürchtet. Trotzdem braucht der 26-Jährige, der in dieser Premier-League-Saison schon zwei Tore und drei Assists beigesteuert hat, Zeit zur Genesung. "Es könnten acht Wochen sein. Jetzt ist das Wichtigste die Erholung. Wenn er im Dezember zurückkommt, ist es wie ein neuer Spieler. Es ist kollateral. Es ist kein Muskel", sagte Maresca am Montag auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen AEK.

Semenyo saß zunächst auf der Bank gegen Ipswich, kam aber in der 77. Minute ins Spiel. "Wir wollten ihn schonen, ihn frisch halten, ihm nur ein paar Minuten geben. Er hat nicht viel gespielt, aber manchmal passieren Dinge, die wir nicht kontrollieren können", so Maresca weiter.

Auch bei Haaland gibt es noch Fragezeichen. Der norwegische Top-Torjäger könnte für das Spiel am Dienstag aber rechtzeitig fit werden. "Er kann verfügbar sein, wir werden sehen, wir haben jetzt eine Einheit. Wir haben nach dem Samstagsspiel ein paar Zweifel. Gestern ging es ihm schon recht gut, besser. Also wir werden heute sehen", erklärte Maresca.

Mit seinem Doppelpack gegen Ipswich hat Haaland dazu beigetragen, dass City mit sieben Siegen in Folge weiterhin makellos in der Liga dasteht. Der 26-Jährige hat in seinen letzten acht Einsätzen für City insgesamt zwölf Tore erzielt.

"Erling zu ersetzen ist natürlich immer schwierig, aber wir haben verschiedene Möglichkeiten", sagte Maresca. "Phil (Foden) kann eine der Lösungen sein, nicht die einzige ... aber im Moment ist die Nummer neun Erling."

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Maresca sieht das Spiel gegen AEK als Chance, nach der 2:4-Heimpleite gegen Paris St. Germain in der Champions League wieder zurückzuschlagen. Nach zwei Spielen liegt City mit drei Punkten auf Platz 17. "Ich glaube, die Reaktion nach dem PSG-Spiel war ganz gut ... Es ist ein Champions-League-Spiel, ein anderer Bewerb, aber der Ehrgeiz muss derselbe sein: versuchen, Spiele zu gewinnen", so Maresca.