i Cristiano Ronaldo kam glimpflich davon. IMAGO/Pressefoto Baumann Nach Portugal-Zwist Ronaldo wird gesperrt und muss 255 Euro Strafe zahlen Cristiano Ronaldo wurde nach einem Streit mit Trainer Jorge Jesus für 30 Tage vom portugiesischen Verband suspendiert und mit 255 Euro bestraft. Von Sport Heute 19.10.2026, 19:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldo wurde am Montag vom portugiesischen Fußballverband für 30 Tage gesperrt. Grund dafür ist, dass er das Trainingslager der Nationalmannschaft verlassen hat, nachdem es zum Streit mit Trainer Jorge Jesus über seine Rolle im Team gekommen war.

Der Disziplinarausschuss des Verbandes bestätigte den Vorwurf gegen den 41-jährigen Stürmer vollständig und verhängte zudem eine Geldstrafe von 255 Euro.

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Ronaldo hatte das Quartier der Portugiesen in Kopenhagen verlassen, noch bevor das Nations-League-Spiel gegen Dänemark stattfand. Zuvor hatte er Jesus beschuldigt, zweimal sein Wort bezüglich seiner Rolle gebrochen zu haben, nachdem er im Spiel gegen Norwegen nicht eingesetzt worden war.

Jesus wies zurück, eine Vereinbarung mit Ronaldo getroffen zu haben, ließ nach dem 2:1-Sieg Portugals aber eine Rückkehr des Superstars offen.

In der Mitteilung des Disziplinarausschusses wurde nicht klargestellt, für welche Spiele oder Aktivitäten die Sperre gilt oder ob die bereits abgesessene Zeit im Rahmen einer vorläufigen Suspendierung auf die 30 Tage angerechnet wird.

Ronaldo entschuldigte sich später dafür, nach dem Spiel gegen Norwegen die Fans nicht beachtet und seine Mannschaftskollegen verlassen zu haben. Er betonte, nach Absitzen einer etwaigen Strafe weiterhin für eine Einberufung zur Verfügung zu stehen. Pedro Proenca, Präsident des portugiesischen Fußballverbands, erklärte: "Jeder im Verband möchte, dass Ronaldo wieder zur Nationalmannschaft zurückkehrt, sobald die Angelegenheit geklärt ist."