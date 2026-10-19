i Olympique Marseille Reuters Frankreich-Unruhen Fanshop von Top-Klub bei Krawallen geplündert Nach schweren Unruhen in Marseille wurde der Fanshop von Olympique geplündert. Die Behörden verhängten ein Versammlungsverbot. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 16:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Olympique de Marseille hat bekanntgegeben, dass ihr offizieller Fanshop an der La Canebière, der berühmten Hauptstraße der Stadt, während der Unruhen am Wochenende geplündert wurde. Der Ligue-1-Klub hat den Vorfall am Montag scharf verurteilt.

In Frankreich ist es am Wochenende zu den schlimmsten Ausschreitungen seit Jahren gekommen. Tausende Menschen wurden festgenommen, zahlreiche Geschäfte geplündert oder beschädigt. Auslöser waren Proteste gegen hohe Preise und schlechte öffentliche Dienstleistungen.

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Bereits am Montag haben die Behörden in Marseille ein Verbot für öffentliche Versammlungen und Demonstrationen in der gesamten Stadt verhängt. Diese Maßnahme gilt seit Mittag bis 20 Uhr.

"Olympique de Marseille verurteilt die Gewalttaten und Plünderungen, die sich gegen den offiziellen Shop an der Canebière richten, auf das Schärfste und drückt seine Solidarität mit dem Partner Puma aus, der den Shop betreibt", heißt es in einer Klub-Mitteilung.

"Diese Ereignisse haben erhebliche Sachschäden verursacht, weshalb der Klub gezwungen ist, das Geschäft vorübergehend für die Öffentlichkeit zu schließen. Die Fans können jedoch weiterhin die anderen offiziellen OM-Shops in Marseille besuchen. Der Klub wird seine Fans informieren, sobald eine Wiedereröffnung möglich ist ..."

Gewalt-Eskalation bei Protesten in Frankreich i ?

Marseille liegt nach sieben Spielen auf dem neunten Platz der Ligue 1. Am Donnerstag geht es für die Mannschaft in der Europa League auswärts gegen Sturm Graz weiter.