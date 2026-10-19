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Ex-Weltklasse-Tormann Oliver Kahn findet deutliche Worte über Manuel Neuer.
Ex-Weltklasse-Tormann Oliver Kahn findet deutliche Worte über Manuel Neuer.
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Es geht um Rücktritt

Kahn spricht deutliche Warnung an Bayern-Neuer aus

Oliver Kahn hat eine eindringliche Warnung an Manuel Neuer ausgesprochen. Der Ex-Kicker glaubt, dass der Bayern-Keeper den Absprung verpassen könnte.
Von Sport Heute
19.10.2026, 20:14
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Deutliche Worte von Oliver Kahn! Die Bayern-Legende warnt Manuel Neuer davor, den richtigen Zeitpunkt für sein Karriereende zu verpassen. Nach dem jüngsten Patzer des 40-jährigen Tormanns wird die Diskussion um seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister immer lauter.

In der Sky-Sendung "Triple – der Hagedorn-Fußballtalk" spricht Kahn offen über die Gefahren einer zu langen Karriere. "Wann höre ich auf, wann trete ich zurück? Du ersparst dir bestimmte Situationen", erklärt der 57-Jährige. Damit spielt er auch auf die jüngsten Diskussionen um Neuer an.

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Kahn kennt die Probleme aus eigener Erfahrung. "Wenn man 36, 37, 38 wird, braucht der Körper länger zur Regeneration. Es passiert hier und da mal ein Fehler", sagt der frühere Weltklasse-Tormann. Auch mental werde es immer schwieriger, dauerhaft Höchstleistungen abzurufen.

Bayern-Tormann Neuer hat "Flüssigkeit im Fuß"

Besonders eindringlich fällt seine Warnung an Neuer aus. Jeder müsse entscheiden, ob er seiner Leidenschaft möglichst lange nachgehen oder lieber auf dem Höhepunkt abtreten wolle. Denn irgendwann sei das Karriereende "nicht mehr seine eigene Entscheidung, sondern die Entscheidung anderer".

    Hintergrund ist Neuers Patzer beim 2:2 der Bayern gegen Augsburg. Seither wird über eine mögliche Wachablöse im Tor diskutiert. Aktuell fällt der Keeper ohnehin verletzt aus.

    red, Akt. 19.10.2026, 20:19, 19.10.2026, 20:14
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