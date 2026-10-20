i Erling Haaland IMAGO/Shutterstock Drastischer Punkteabzug Briten sind sich sicher: Manchester City steigt fix ab Manchester City droht nach Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League der totale Absturz. Von Sport Heute 20.10.2026, 07:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Droht Manchester City der totale Absturz? Dem englischen Topklub könnte wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League eine historische Strafe bevorstehen. Laut einem Bericht der britischen "Daily Mail" steht ein derart drastischer Punkteabzug im Raum, dass der Abstieg der "Skyblues" praktisch unausweichlich wäre.

Wie die Zeitung unter Berufung auf Insider berichtet, deutet vieles darauf hin, dass City eine massive Punkte- und Geldstrafe erhält. Doch damit nicht genug: Ein zusätzlicher Punkteabzug könnte sogar dafür sorgen, dass der Klub mindestens zwei Jahre in der zweiten englischen Liga verbringen muss.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein direkter Ausschluss aus der Premier League gilt hingegen als unwahrscheinlich. Auch ein Neustart in der viertklassigen League Two soll derzeit kein realistisches Szenario sein.

Hintergrund ist das Verfahren wegen mehr als 100 mutmaßlicher Verstöße gegen die Finanzvorschriften der Premier League. Eine unabhängige Kommission soll Manchester City bereits in mehreren Punkten für schuldig befunden haben.

Der Klub weist sämtliche Vorwürfe weiterhin entschieden zurück und hat gegen die Feststellungen Berufung eingelegt. City beruft sich dabei auf angeblich "unwiderlegbare Beweise", die den Verein entlasten sollen. Besonders brisant: Laut "Daily Mail" drängt die Premier League darauf, die Strafe bereits vor dem Abschluss des Berufungsverfahrens bekannt zu geben.

Für die Berufung ist dem Bericht zufolge ein beschleunigtes Verfahren vorgesehen. Innerhalb von zwölf Wochen soll die Anhörung stattfinden, spätestens 30 Tage danach könnte die Entscheidung fallen.

Manchester City könnte allerdings versuchen, diesen Zeitplan juristisch anzufechten. Experten zufolge müsste der Klub schwerwiegende Verfahrens- oder Rechtsfehler nachweisen, um mit seiner Berufung erfolgreich zu sein.

Sportlich läuft es für die Mannschaft von Trainer Enzo Maresca derzeit hervorragend. Der Nachfolger von Pep Guardiola führte die "Skyblues" mit sieben Siegen aus den ersten sieben Ligaspielen an die Tabellenspitze der Premier League.

Doch während City auf dem Rasen von Sieg zu Sieg eilt, droht abseits des Spielfelds eine historische Katastrophe. Sollte der kolportierte Punkteabzug tatsächlich verhängt werden, könnte der englische Spitzenklub trotz seiner sportlichen Erfolge in die zweite Liga abstürzen.