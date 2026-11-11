i Im Salzkammergut sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter. In Hallstatt (510 Meter) dürfte sich noch keine Decke ausgehen. iStock Kaltfront überrollt Österreich Schnee bis auf 600 Meter! Jetzt wird es winterlich Eine Kaltfront bringt Österreich am Freitag Regen, Sturm und Schnee bis auf 600 Meter. Danach drohen Frost und eisige Nächte. Von Wetter Heute 11.11.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter klopft in Österreich an! Nach einem meist trüben und stellenweise regnerischen Mittwoch steht dem Land ein markanter Wetterumschwung bevor. Ein Italientief und eine Kaltfront aus Norden sorgen am Freitag für einen deutlichen Temperaturrückgang. Dabei sinkt die Schneefallgrenze in Teilen der Alpen auf nur noch 600 Meter.

Zunächst bleibt es am Mittwoch aber noch vergleichsweise mild. In den Niederungen halten sich verbreitet Nebel und Hochnebel, auch sonst dominieren die Wolken. An der Alpennordseite fällt zeitweise etwas Regen, während es von Osttirol bis ins Burgenland weitgehend trocken bleibt. Die Temperaturen erreichen laut ORF-Wetterprognose 4 bis 12 Grad, bei Föhn sind sogar bis zu 16 Grad möglich.

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Kaltfront bringt Schnee bis auf 600 Meter

Am Donnerstag kündigt sich der Wetterumschwung bereits an. Nach einem nebeligen Start gibt es vor allem im zentralen und östlichen Bergland noch sonnige Auflockerungen. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten allerdings immer dichtere Wolken auf. Von Vorarlberg über Salzburg und Kärnten bis ins Südburgenland setzt Regen ein, der sich am späten Abend auf ganz Österreich ausbreitet.

In der Nacht auf Freitag wird es dann zunehmend winterlich. Die Schneefallgrenze sinkt an der Alpennordseite deutlich ab. Laut ORF fällt sie in der zweiten Nachthälfte auf knapp unter 1.000 Meter.

Am Freitag erreicht die Kaltfront schließlich Österreich. Verbreitet fällt Regen, in den Alpen geht dieser zunehmend in Schnee über. Während die Schneefallgrenze zunächst noch oberhalb von 1.500 Metern liegt, sinkt sie von Norden her zeitweise auf 800 bis 600 Meter.

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Besonders tief kann es im Salzkammergut schneien. Dort liegt die Schneefallgrenze laut ORF-Prognose am Freitagmorgen bei rund 600 Metern. In den Südalpen kann sie dagegen zunächst noch um 2.000 Meter liegen.

Kräftiger Regen und stürmische Böen

Neben dem Schnee wird auch der Wind zum Thema. Am Freitag frischt kräftiger Nordwind auf, am Alpenostrand sind örtlich sogar stürmische Böen möglich. Besonders im Bereich der Karawanken regnet es zeitweise kräftig.

Im Westen und Norden lassen Regen und Schneefall im Tagesverlauf allmählich nach. Im Süden bleibt es dagegen bis zum Abend häufig nass. Dort sinkt die Schneefallgrenze gegen 900 Meter.

Auch die Temperaturen gehen deutlich zurück. Laut ORF erreichen sie am Freitag meist nur noch 3 bis 9 Grad, im Süden sind bis zu 11 Grad möglich.

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Nach dem Schnee kommt der Frost

Pünktlich zum Wochenende beruhigt sich das Wetter wieder. Ein Hochdruckgebiet setzt sich durch und bringt am Samstag in weiten Teilen Österreichs viel Sonnenschein. Nur vereinzelt halten sich Wolken oder Frühnebelfelder. Allerdings hat die Kaltfront auch kalte Luft im Gepäck. Am Samstag beginnt der Tag verbreitet mit Frost, die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 10 Grad.

Auch am Sonntag überwiegt der Sonnenschein. Stellenweise kann sich Nebel länger halten, etwa im Alpenvorland, im Waldviertel und in Unterkärnten. Nach einem frostigen Morgen steigen die Temperaturen auf 4 bis 10 Grad, an der Alpennordseite sind bis zu 12 Grad möglich.