i In den nächsten Tagen ist mit keinem Schnee zu rechnen. istock (Symbolbild) Schnee im Anmarsch? Wetter-Experten sagen, wann und wo es weiß wird Kommt jetzt der erste Schnee? Wetter-Experten zeigen, wie es am Wochenende in Österreich weitergeht und wo bereits Schneeflocken fallen. Von Wetter Heute 07.11.2026, 08:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der November zeigt sich in Österreich weiterhin von seiner ruhigen Seite. Während in manchen Landesteilen die Sonne vom Himmel lacht, stecken andere Regionen unter einer hartnäckigen Nebeldecke fest. Doch auch Schnee ist bereits in Sicht. Die Wetter-Experten von UBIMET verraten, wo die ersten Flocken fallen und wie sich das Wetter in den kommenden Tagen entwickelt.

Verantwortlich für die aktuelle Wetterlage ist das Hoch "Klaus" mit Zentrum über Osteuropa. Im Westen mischt allerdings noch ein Italientief mit. Ab Montag sorgt schließlich eine Warmfront für einen Wetterumschwung.

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Hier fallen am Samstag Schneeflocken

Am Samstag präsentiert sich Österreich wettertechnisch zweigeteilt. Während entlang der Nordalpen sowie im Osten und Nordosten häufig die Sonne scheint, bleibt es von Vorarlberg über Salzburg bis nach Oberkärnten überwiegend bewölkt.

Besonders in der ersten Tageshälfte können dort ein paar Regentropfen fallen. Oberhalb von rund 1.500 Metern sind sogar Schneeflocken möglich. Wer auf einen Wintereinbruch bis in die Täler hofft, muss sich allerdings noch gedulden.

Im nördlichen Alpenvorland und in den südlichen Becken hält sich gebietsweise zäher Hochnebel. Dazu weht schwacher bis mäßiger Südostwind.

Sonntag bringt Sonne, aber nicht für alle

Auch am Sonntag startet der Tag vielerorts grau. Vor allem in den Niederungen breiten sich erneut Nebel und Hochnebel aus. Meist setzt sich aber bis Mittag die Sonne durch.

Besonders hartnäckig bleibt die Nebeldecke am Bodensee und im oberösterreichischen Alpenvorland. Von Westen ziehen zudem einige Wolken durch. Insgesamt bleibt es jedoch überwiegend trocken.

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Die besten Chancen auf Sonnenschein gibt es im Osten Österreichs. Dort macht sich auch mäßiger Südostwind bemerkbar.

Wetterumschwung am Montag – Regen zieht auf

Zum Start in die neue Woche ändert sich die Wetterlage. Eine Warmfront erreicht den Westen Österreichs und bringt zunehmend dichte Wolken.

Während sich in den Niederungen weiterhin zäher Nebel und Hochnebel halten, zeigt sich das Wetter im zentralen Bergland zunächst noch freundlich. Hier wechseln Sonne und Wolken einander ab.

Ab Mittag verdichten sich die Wolken im Westen deutlich. Am Nachmittag setzt in den westlichen Nordalpen Regen ein. Schnee fällt dabei nur in den höchsten Lagen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen und kann stellenweise föhnig werden.

Die Bilder des Tages i ?

Dienstag wird es in Österreich unbeständig

Am Dienstag ist es dann mit dem überwiegend ruhigen Herbstwetter vorerst vorbei. Bereits in der Früh dominieren in weiten Teilen des Landes dichte Wolken.

Von Vorarlberg bis Oberösterreich fällt von Beginn an zeitweise Regen. Im Tagesverlauf breiten sich die Niederschläge auch in Richtung Osten aus, wo es vorübergehend leicht regnet.

Besser sieht es von Osttirol bis ins Südburgenland aus. Hier bleibt es meist trocken, am Nachmittag sind sogar einige Auflockerungen möglich.

Wann kommt der erste richtige Schnee?

Wer auf einen kräftigen Wintereinbruch wartet, wird von der aktuellen Prognose vorerst enttäuscht. Zwar sind am Samstag oberhalb von rund 1.500 Metern Schneeflocken möglich, ein flächendeckender Wintereinbruch bis in tiefe Lagen ist bis Dienstag aber nicht in Sicht.

Auch die Niederschläge zum Wochenbeginn fallen überwiegend als Regen. Am Montag liegt die Schneefallgrenze sogar in den höchsten Lagen.