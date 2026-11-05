i Ruhiges Herbstwetter in Österreich. neonmaciej, istock (Symbolbild) Die aktuelle Lage im Detail Neue Wetter-Prognose überrascht jetzt ganz Österreich Ein Hoch bringt Österreich bis zum Wochenende ruhiges Herbstwetter. In den Niederungen droht Nebel, im Westen mischt ein Italientief mit. Von André Wilding 05.11.2026, 09:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Alpenraum liegt am Donnerstag weiterhin im Einflussbereich des Hochs "Klaus", welches sich vom südlichen Nordmeer bis zum Schwarzen Meer erstreckt. In weiterer Folge stellt sich laut Unwetterzentrale (uwz.at) voraussichtlich bis zum Wochenende ruhiges, in den Niederungen teils aber nebelanfälliges Herbstwetter ein. Lediglich im Westen macht sich am Freitag ein Italientief bemerkbar.

Am Donnerstag geht es laut Wetter-Experte Peter Wölflingseder vom Bodensee und dem Innviertel über den Donauraum ostwärts sowie in den südlichen Tälern und Becken und im Osten, mit Nebel und Hochnebel in den Tag. Auf den Bergen scheint bereits die Sonne.

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Erste Schneefälle in den Gebirgstälern – wo Österreich jetzt weiß ist i ?

6 bis 11 Grad

Tagsüber löst sich der Nebel allmählich auf, vor allem im Süden und Flachgau und Seengebiet bleibt es ganztags trüb. Auf den Bergen und ganz im Osten und Nordosten scheint dagegen noch immer wieder die Sonne. Bei mäßigem, auf Ost bis Südost drehendem Wind steigen die Temperaturen auf 6 bis 11 Grad.

Der Freitag beginnt in den Niederungen, vielen Flusstälern und generell im Süden mit Nebel, ab den mittleren Lagen aufwärts scheint die Sonne. Im Tagesverlauf löst sich der Nebel häufig auf, in den Becken und an den Seen bleibt er hartnäckig. Später ziehen in Vorarlberg und im Tiroler Oberland dichtere Wolken auf und in der Silvretta fallen ein paar Tropfen. Dazu frischt im Donauraum mäßiger bis lebhafter Ostwind auf. Nach einem leicht frostigen Start werden tagsüber 5 bis 10 Grad erreicht.

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Zäher Nebel

Am Samstag hält sich vor allem im nördlichen Alpenvorland und in den südlichen Becken gebietsweise zäher Hochnebel. Entlang der Nordalpen sowie generell im Osten und Nordosten scheint häufig die Sonne, von Vorarlberg bis zum Salzburger Land und Oberkärnten überwiegen die Wolken.

Besonders in der ersten Tageshälfte fallen daraus ein paar Tropfen und oberhalb von rund 1.500 Meter Flocken. Bei schwachem bis mäßigem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Sonntag startet gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel, welcher sich meist am Vormittag auflöst. Allerdings wird es nicht mehr ungetrübt sonnig, zeitweise machen sich auch Wolkenfelder bemerkbar. Diese bleiben jedoch harmlos. Bei mäßigem Wind aus südlichen Richtungen steigen die Temperaturen auf 6 bis 12 Grad.