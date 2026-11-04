i Darf sich Wien noch im November über den ersten Schnee freuen? IMAGO/Andreas Stroh (Archiv, Symbolbild) Wintereinbruch im Anmarsch Wetter-Modell verrät, wann Schnee nach Wien kommt Kommt jetzt der Winter nach Wien? Ein europäisches Wettermodell berechnet für den 18. November erste Schneeflocken in der Bundeshauptstadt. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 18:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wien könnte es schon in rund zwei Wochen erstmals winterlich werden! Während einige Wettermodelle einen kräftigen Kälteeinbruch mit Minusgraden und Schneefällen berechnen, rückt nun auch die Bundeshauptstadt in den Mittelpunkt. Ein europäisches Wettermodell zeigt für den 18. November den ersten Schnee.

Allzu große Schneemengen dürften dabei allerdings nicht zusammenkommen. Und noch ist völlig offen, ob die prognostizierte Kälte tatsächlich bis nach Wien vordringt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ab 10. November könnte es deutlich kälter werden

Bereits ab dem 10. November deuten mehrere Wetterberechnungen auf einen Temperatursturz hin. Dahinter könnte eine sogenannte Ostlage stecken.

Bei einer solchen Wetterlage gelangt kalte Luft aus Nordosteuropa nach Mitteleuropa. Das würde nicht nur für sinkende Temperaturen sorgen, sondern könnte auch die Schneefallgrenze deutlich nach unten drücken.

Besonders für den Osten Österreichs wäre diese Entwicklung interessant. Setzt sich die kalte Luftströmung durch, könnte es auch in tieferen Lagen für Schneefall reichen.

Erste Schneefälle in den Gebirgstälern – wo Österreich jetzt weiß ist i ?

Wettermodell zeigt Schnee am 18. November

Für Wien gibt es bereits einen konkreten Termin in den Berechnungen: Das europäische Wettermodell erwartet am 18. November erste Schneeflocken.

Ein größeres Schneechaos lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Die prognostizierten Schneemengen fallen gering aus.

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Ob es tatsächlich weiß wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Neben ausreichend tiefen Temperaturen braucht es auch Niederschlag. Entscheidend ist zudem, welchen Weg die Wetterfront nimmt.

Auch frostige Nächte sind möglich

Sollte sich eine Schneedecke bilden, könnte es anschließend noch kälter werden. Denn Schnee begünstigt die nächtliche Auskühlung, besonders wenn der Himmel aufklart.

Unter solchen Bedingungen wären auch kräftige Nachtfröste denkbar.

Noch große Unsicherheit bei Winterprognose

Fix ist der Wintereinbruch aber keineswegs. Die mögliche Schneelage liegt noch rund zwei Wochen in der Zukunft. Bis dahin können sich die Berechnungen der Wettermodelle deutlich verändern.

Während manche Modelle einen markanten Kälteeinbruch mit kräftigen Schneefällen zeigen, gehen andere von wesentlich milderem Wetter aus.

Die Bilder des Tages i ?

Ob Wien am 18. November tatsächlich die ersten Schneeflocken erlebt, werden erst die nächsten Wetterberechnungen genauer zeigen.