i Die Temperaturen klettern am Mittwoch auf 6 bis 10 Grad. APA-Images / Georg Kukuvec (Symbolbild) Die aktuelle Lage Neue Prognose stellt Wetter in Österreich auf den Kopf Ein Hoch über der Nordsee bestimmt ab Mittwoch das Wetter in Österreich. Bis zum Wochenende bleibt es überwiegend ruhig. Die Prognose im Detail. Von André Wilding 04.11.2026, 06:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Alpenraum liegt am Mittwoch im Einflussbereich eines Hochs mit Kern über der Nordsee. In weiterer Folge stellt sich laut Unwetterzentrale (uwz.at) voraussichtlich bis zum Wochenende wieder ruhiges, in den Niederungen teils aber nebelanfälliges Herbstwetter ein.

5 bis 10 Grad

Der Mittwoch bringt im Süden und Südosten zähe, hochnebelartige Wolken, aber nur vereinzelt fällt noch ein wenig Regen oder Nieselregen. Nördlich der Alpen hält sich anfangs vielerorts Nebel oder Hochnebel, dieser lockert im Tagesverlauf aber stellenweise auf. Die meisten Sonnenstunden gibt es in den Nordalpen und ganz im Osten. Der Wind weht nördlich der Alpen weiterhin teils lebhaft aus Ost. Maximal erreichen die Temperaturen 5 bis 10 Grad.

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Am Donnerstag geht es vom Bodensee und dem Innviertel über den Donauraum ostwärts sowie in den südlichen Tälern und Becken und im Osten, mit Nebel und Hochnebel in den Tag. Auf den Bergen scheint bereits die Sonne.

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Tagsüber löst sich der Nebel allmählich auf, vor allem im Süden und Flachgau und Seengebiet bleibt es ganztags trüb. Auf den Bergen und ganz im Osten und Nordosten scheint dagegen noch immer wieder die Sonne. Bei mäßigem, auf Ost bis Südost drehendem Wind steigen die Temperaturen auf 6 bis 11 Grad.

Sonnenschein am Wochenende

Der Freitag beginnt in den Niederungen, vielen Flusstälern und generell im Süden mit Nebel, ab den mittleren Lagen aufwärts scheint die Sonne. Im Tagesverlauf löst sich der Nebel häufig auf, in den Becken und an den Seen bleibt er hartnäckig. Dazu frischt im Donauraum mäßiger bis lebhafter Ostwind auf. Nach einem leicht frostigen Start werden tagsüber 5 bis 10 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Am Samstag ändert sich wenig, nach rascher Auflösung lokaler Frühnebelfelder dominiert der Sonnenschein. Bei schwachem bis mäßigem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 4 und 10 Grad.