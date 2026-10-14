i Mit 14 bis 18 Grad wird es am Mittwoch eine Spur milder. APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH Die Prognose im Detail Wetter-Umschwung steuert direkt auf Österreich zu Am Mittwoch zieht noch eine schwache Front über Österreich, dann übernimmt ein Hoch das Kommando. Bis Freitag wird es ruhiger und milder. Von André Wilding 14.10.2026, 07:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine schwache Front überquert laut Unwetterzentrale (uwz.at) am Mittwoch in den Morgenstunden Österreich. Tagsüber setzt sich jedoch aus Westeuropa ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet durch. Das Wetter beruhigt sich zum Donnerstag hin somit nachhaltig und bis Freitag wird es abseits von etwaigen Nebelregionen auch eine Spur milder. Erst im Verlauf des Wochenendes dürfte es aus jetziger Sicht mit zunehmender Tiefdrucktätigkeit über Süd- und Südosteuropa auch im Alpenraum neuerlich unbeständiger werden.

14 bis 18 Grad

Am Mittwoch überwiegen an der Alpennordseite sowie im Osten die Wolken und bringen zeitweise etwas Regen. Am häufigsten regnet es vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel, ganz im Westen zeigt sich im Laufe des Tages allmählich die Sonne. Im Süden bleibt es ganztags meist trocken bei einem Sonne-Wolken-Mix. Im Donauraum macht sich zeitweise mäßiger, im Osten lokal lebhafter West- bis Nordwestwind bemerkbar. Mit 14 bis 18 Grad wird es eine Spur milder.

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Der Donnerstag startet in den Niederungen und Tälern gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel. Meist lösen sich die Nebelfelder am Vormittag auf, stellenweise bis über Mittag trüb bleibt es im Donauraum.

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Abseits des Nebels scheint häufig die Sonne, in der Osthälfte ziehen bei schwachem Wind ein paar Wolken durch. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad.

Sonnenschein am Wochenende

Am Freitag hält das ruhige Herbstwetter an. In den Niederungen, Becken und Tälern geht es wieder häufig trüb in den Tag, meist machen die Nebel- und Hochnebelfelder aber am Vormittag der Sonne Platz. Auf den Bergen scheint sie von Beginn an häufig, ein paar durchziehende Wolken bleiben harmlos. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Samstag startet verbreitet mit Sonnenschein, im Wald- und Mostviertel ziehen aber im Tagesverlauf einige Wolkenfelder auf, die den Sonnenschein trüben, es bleibt aber trocken. Im östlichen Flachland zeigt sich dagegen noch bis zum Abend häufig die Sonne. Der Wind weht mäßig bis lebhaft auf Nordwest bei Temperaturen zwischen maximal 15 und 18 Grad.