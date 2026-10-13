i "Der Oktober, ein Monat mir sehr unterschiedlichen Temperaturen", erklärt Marcus Wadsak. istock (Symbolbild) / Heute, Screenshot / "Heute"-Montage Wetter-Wahnsinn im Oktober "Über 30 Grad" – Wadsak überrascht jetzt alle Von eisigem Frost bis zu mehr als 30 Grad: Wetter-Experte Marcus Wadsak zeigt, welche extremen Temperaturen im Oktober in Österreich möglich sind. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sommerhitze oder klirrende Kälte? Im Oktober ist in Österreich offenbar beides möglich. Wetter-Experte Marcus Wadsak macht in einem Facebook-Beitrag auf die gewaltigen Temperaturunterschiede aufmerksam, die der Herbstmonat mit sich bringen kann.

Dabei nennt der ORF-Meteorologe gleich mehrere bemerkenswerte Werte aus der österreichischen Wettergeschichte. Besonders auffällig: Zwischen dem höchsten jemals gemessenen Oktoberwert und einem historischen Tageshöchstwert liegen mehr als 32 Grad.

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Sogar tagsüber kann es frostig bleiben

Während der Oktober an manchen Tagen noch angenehm warm ausfällt, kann es in den Nächten bereits empfindlich kalt werden. Laut Wadsak sind im Oktober sogar Temperaturen "unter minus 10 Grad möglich".

Doch nicht nur in der Nacht kann es frieren. Auch tagsüber können die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bleiben. Ein besonders extremes Beispiel stammt aus Graz: Am 31. Oktober 1920 lag die Tageshöchsttemperatur bei gerade einmal minus 2,2 Grad.

Selbst am wärmsten Zeitpunkt des Tages wurde es damals also nicht wärmer als minus 2,2 Grad.

Klimawandel verändert die Ausgangslage

Marcus Wadsak verweist bei diesem historischen Kälterekord auch auf die Folgen des Klimawandels. Einen derart kalten Oktobertag hält der Meteorologe unter den heutigen klimatischen Bedingungen offenbar kaum noch für möglich.

In seinem Beitrag schreibt er dazu: "Das ist durch den Klimawandel wohl nicht mehr möglich".

Über 30 Grad im Oktober gemessen

Der Oktober kann allerdings auch das genaue Gegenteil bringen. Wie Wadsak erklärt, sind selbst Temperaturen über der 30-Grad-Marke in diesem Monat möglich. Den bisherigen österreichischen Oktober-Höchstwert hält Langenlebarn in Niederösterreich.

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Dort wurden einmal 30,3 Grad gemessen. Höher stieg das Thermometer in Österreich im Oktober laut Wadsak bisher noch nie.

Ein Monat zwischen Sommer und Winter

Damit zeigt sich, wie unterschiedlich das Wetter im Oktober ausfallen kann. Während die Nächte bereits strengen Frost bringen können, sind an anderen Tagen sogar noch hochsommerliche Temperaturen möglich.

Die von Wadsak genannten Werte sind allerdings historische beziehungsweise grundsätzlich mögliche Extreme und keine konkrete Vorhersage für die kommenden Tage.

Die Bilder des Tages i ?

Minus 2,2 Grad als Tageshöchstwert in Graz und 30,3 Grad in Langenlebarn: Der Oktober hat in Österreich schon völlig unterschiedliche Gesichter gezeigt.