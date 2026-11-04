i Ein Wetter-Modell sagt für den 18. November Schnee in Wien voraus. APA-Images / ALEX HALADA (Archivbild) Schon im November! Wetter-Modell nennt Termin für ersten Schnee in Wien In Österreich könnte es bald frostig werden. Ein Wettermodell rechnet Mitte November sogar mit den ersten Schneeflocken in Wien. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 07:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kommt der Winter heuer früher als gedacht? In den kommenden Wochen könnte es in Österreich mit den Temperaturen ordentlich bergab gehen. Mehrere Wettermodelle zeigen derzeit einen möglichen Kälteeinbruch mit frostigen Temperaturen und teils kräftigem Schneefall. Selbst in der Bundeshauptstadt könnten schon bald die ersten Flocken vom Himmel fallen.

Erste Schneefälle in den Gebirgstälern – wo Österreich jetzt weiß ist i ?

Besonders interessant ist die Entwicklung ab dem 10. November. Einige Berechnungen deuten darauf hin, dass sich eine kalte Luftströmung aus Osten durchsetzen könnte. Dabei würde eisige Luft aus Nordosteuropa nach Mitteleuropa gelangen und für einen deutlichen Temperaturrückgang sorgen.

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An diesem Tag könnte es in Wien schneien

Auch die Schneefallgrenze könnte durch die einströmende Kaltluft deutlich sinken. Das europäische Wettermodell zeigt für Wien sogar einen konkreten Termin: Am 18. November könnte es in der Bundeshauptstadt erstmals schneien.

Mit einem großen Schneechaos ist nach den derzeitigen Berechnungen allerdings nicht zu rechnen. Die prognostizierten Schneemengen fallen eher gering aus.

Ob die Wiener tatsächlich die ersten Schneeflocken zu sehen bekommen, hängt von mehreren Faktoren ab. Neben ausreichend tiefen Temperaturen braucht es auch Niederschlag. Zudem spielt die genaue Zugbahn der Wetterfront eine entscheidende Rolle.

Frostige Nächte möglich

Sollte sich im Zuge des möglichen Wintereinbruchs eine Schneedecke bilden, könnte es anschließend noch kälter werden. Besonders in klaren Nächten würde der Boden stark auskühlen, wodurch die Temperaturen weiter in den Minusbereich sinken könnten.

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Wettermodelle noch uneinig

Fix ist der Wintereinbruch aber noch lange nicht. Die möglichen Schneefälle liegen derzeit rund zwei Wochen in der Zukunft. In diesem Zeitraum können sich die Berechnungen noch deutlich verändern.

Während manche Wettermodelle einen markanten Kälteschub samt Schneefall zeigen, gehen andere Prognosen von wesentlich milderen Verhältnissen aus.

Die Bilder des Tages i ?

Ob Wien tatsächlich schon am 18. November den ersten Schnee erlebt, bleibt damit vorerst offen. Erst die kommenden Tage werden zeigen, ob sich die winterlichen Berechnungen bestätigen.