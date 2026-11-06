i Hartnäckiger Nebel in Österreich. APA-Images / ALEX HALADA (Archiv, Symbolbild) Die aktuelle Lage im Detail Meteorologe hat düstere Wetter-Prognose für Österreich Ein Hoch bestimmt weiterhin das Wetter in Österreich. Doch nicht überall im Land zeigt sich die Sonne: Hartnäckiger Nebel sorgt für trübe Aussichten. Von André Wilding 06.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der östliche Alpenraum liegt am Freitag weiterhin im Einflussbereich des Hochs "Klaus" mit Zentrum über Südschweden. Lediglich im Westen macht sich laut Unwetterzentrale (uwz.at) ein Italientief bemerkbar. In Summe stellt sich einschließlich des Wochenendes überwiegend ruhiges, in den Niederungen teils aber nebelanfälliges Herbstwetter ein.

4 bis 10 Grad

Der Freitag hat laut Wetter-Experte Peter Wölflingseder vor allem im Osten und im zentralen Bergland nach meist rascher Auflösung lokaler Nebelfelder sonniges Herbstwetter zu bieten. Im nördlichen Alpenvorland sowie in den dafür anfälligen Becken im Süden hält sich Nebel und Hochnebel.

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Im Westen ziehen ab dem Vormittag kompakte Wolken durch, gegen Abend fällt in Vorarlberg vereinzelt etwas Regen. Der Wind weht im Norden mäßig bis lebhaft aus östlichen Richtungen, im Bergland leicht föhnig aus Süd. Nach einem leicht frostigen Start werden tagsüber 5 bis 10 Grad erreicht.

Am Samstag hält sich vor allem im nördlichen Alpenvorland und in den südlichen Becken gebietsweise zäher Hochnebel. Entlang der Nordalpen sowie generell im Osten und Nordosten scheint häufig die Sonne, von Vorarlberg bis Salzburg und Oberkärnten überwiegen die Wolken.

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Besonders in der ersten Tageshälfte fallen daraus ein paar Tropfen und oberhalb von rund 1.500 Meter Flocken. Bei schwachem bis mäßigem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 4 und 10 Grad.

Hartnäckiger Nebel

Der Sonntag beginnt in den Niederungen neuerlich mit Nebel und Hochnebel, meist löst sich das trübe Grau bis Mittag auf. Am hartnäckigsten bleibt es am Bodensee und im oberösterreichischen Alpenvorland, von Westen ziehen auch Wolken durch. Es bleibt aber überwiegend trocken und vor allem im Osten freundlich. Bei mäßigem Südostwind erreichen die Temperaturen auf 4 bis 11 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Montag werden Nebel und Hochnebel in den Niederungen hartnäckiger, bis auf vereinzelten Nieselregen bleibt es aber trocken. Im Bergland scheint zunächst die Sonne, am Nachmittag ziehen aus Westen Wolken auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen, maximal werden 4 bis 10 Grad erreicht.