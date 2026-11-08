i Der Föhn bringt und nächste Woche bis zu 17 Grad. iStock Winter-Achterbahn Wetter spielt verrückt! Plötzlich sind 17 Grad angesagt Erst Nebel und Sonne, dann Regen und Föhn: Tief PIA beendet die ruhige Wetterphase in Österreich. Auch die neue Woche startet vielerorts trüb. Von Wetter Heute 08.11.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Hoch KLAUS verabschiedet sich langsam aus Österreich und zieht am Sonntag weiter Richtung Südosteuropa. Damit steht ein Wetterwechsel bevor: Während sich am Wochenende vielerorts noch die Sonne zeigt, bringt das mächtige Tief PIA über der westlichen Biskaya in den kommenden Tagen zunehmend Wolken und Regen ins Land.

Hier bleibt der Nebel besonders hartnäckig

Der Sonntag startet in vielen Niederungen mit Nebel und Hochnebel. Meist setzt sich bis Mittag die Sonne durch, besonders hartnäckig hält sich das trübe Grau aber am Bodensee, im Flachgau, in Oberösterreich und in tiefen Lagen Kärntens.

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Am freundlichsten wird es im Osten Österreichs, wo mäßiger bis lebhafter Südostwind weht. In Nordtirol, Salzburg und Oberösterreich sind hingegen einzelne Regentropfen möglich. In höheren Lagen können auch Schneeflocken dabei sein. Die Temperaturen erreichen 4 bis 11 Grad, auf 2.000 Metern hat es rund 0 Grad.

Tief PIA bringt die ersten Regenfälle

Zum Wochenstart macht sich die Warmfront von Tief PIA bemerkbar. Während in den Niederungen weiterhin zäher Nebel und Hochnebel dominieren, zeigt sich im zentralen Bergland zunächst noch die Sonne.

Von Westen ziehen allerdings schon am Vormittag dichtere Wolken auf. Ab Mittag beginnt es vor allem in Vorarlberg und entlang der westlichen Nordalpen zu regnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.500 und 2.000 Metern.

Der Wind weht aus südlichen Richtungen, auf den Bergen und im Osten teilweise lebhaft. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 12 Grad.

Regen breitet sich über Österreich aus

Am Dienstag hat Tief PIA das Wetter fest im Griff. Dichte Wolken bestimmen das Bild, von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich fällt bereits in der Früh zeitweise Regen.

Im Tagesverlauf erreichen die Niederschläge auch den Osten, dort regnet es allerdings meist nur leicht und vorübergehend. Besser stehen die Chancen auf trockenes Wetter von Osttirol bis ins Südburgenland. Hier sind am Nachmittag sogar einige Sonnenfenster möglich.

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Die Schneefallgrenze steigt auf 1.700 bis 2.300 Meter. Mit 4 bis 11 Grad bleibt es herbstlich kühl.

Nebel, Regen und kräftiger Südostwind

Auch am Mittwoch zeigt sich der Herbst von seiner grauen Seite. In den Niederungen halten sich Nebel und Hochnebel, entlang des Alpenhauptkamms sind zumindest einzelne Auflockerungen möglich.

Ab Mittag fällt von Vorarlberg bis ins Mühl- und Waldviertel stellenweise leichter Regen. Im östlichen Flachland frischt der Südostwind lebhaft auf.

Die Temperaturen steigen regional bereits deutlich an. Während es im Waldviertel stellenweise nur rund 5 Grad hat, sind in föhnigen Tälern an der Alpennordseite bis zu 16 Grad möglich.

Die Bilder des Tages i ?

Plötzlich sind bis zu 17 Grad möglich

Zum Ende der Arbeitswoche deutet sich schließlich eine deutliche Erwärmung an. Am Donnerstag steigen die Temperaturen verbreitet auf 9 bis 17 Grad, auch im Osten wird es milder. Dazu zeigt sich zeitweise die Sonne, regional macht sich Föhn bemerkbar.

Ganz ungetrübt bleibt das Wetter allerdings nicht: Von Süden ziehen zunehmend Wolken auf, besonders von Vorarlberg bis Kärnten ist im Tagesverlauf wieder mit Regen zu rechnen.

Winterfans müssen sich damit weiter gedulden: Schnee ist in den kommenden Tagen hauptsächlich im Hochgebirge ein Thema. In den Niederungen bleibt es vorerst bei Nebel, Regen und herbstlichen Temperaturen.