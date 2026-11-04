i Prinz William und sein Sohn, Prinz George, verfolgen das Fußballspiel der Champions-League-Vorrunde zwischen Barcelona und Aston Villa. APA-Images / AP / Joan Monfort Royaler Vater-Sohn-Ausflug William und George trotzen dem Regen im Stadion Prinz William und Sohn George fieberten beim Champions-League-Spiel ihres Lieblingsvereins Aston Villa im strömenden Regen mit – vergeblich. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 08:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz William (44) und sein Sohn Prinz George (13) haben sich am Dienstag einen besonderen Vater-Sohn-Ausflug gegönnt. Die beiden reisten nach Barcelona, um das Champions-League-Auswärtsspiel ihres Lieblingsvereins Aston Villa zu verfolgen.

Im Spotify Camp Nou trotzten Vater und Sohn dem heftigen Dauerregen und fieberten sichtbar mit ihrer Mannschaft mit. Leider ohne Erfolg: Aston Villa musste sich dem FC Barcelona mit 0:3 geschlagen geben.

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Wie bunte.de berichtet, begrüßte der FC Barcelona das royale Duo vor dem Anpfiff offiziell: "Der FC Barcelona fühlt sich geehrt, Seine Königliche Hoheit den Prinzen von Wales und Seine Königliche Hoheit Prinz George im Spotify Camp Nou willkommen zu heißen."

Seine Leidenschaft für den englischen Klub erklärte William kürzlich in der "Graham Norton Show" mit einem Augenzwinkern: "Ein paar Kindheitsfreunde haben mich zu Aston Villa gebracht. Sie dachten wohl, sie würden später ein paar Freikarten bekommen. Ich glaube, das hat wahrscheinlich funktioniert."

Trotz der Niederlage und des schlechten Wetters ließen sich die beiden Royals die Laune nicht verderben. Für William und George ist die gemeinsame Liebe zum Fußball ein wichtiges Band, das Vater und Sohn verbindet.