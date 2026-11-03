i Prinz Harry und Meghan bei ihrer Ankunft im Community Recording Studio in Nottingham. REUTERS/Hannah McKay Neustart in England Harry und Meghan haben ihr neues Haus bezogen Prinz Harry und Herzogin Meghan haben erneut ihre Koffer gepackt. Nach ihrer Rückkehr nach England hat die Familie jetzt ein neues Zuhause bezogen. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 08:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst vor wenigen Monaten kehrten Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) gemeinsam mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) nach Großbritannien zurück.

Doch kaum angekommen, steht für die Sussexes schon der nächste Umzug an. Wie "Gala" berichtet, hat die Familie ihre bisherige Unterkunft verlassen.

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Harry und Meghan haben neues Zuhause

Seit Ende August lebten Harry und Meghan im Haus eines wohlhabenden Geschäftsmannes in den Cotswolds. Der Unternehmer ist ein guter Freund des Prinzen, die beiden sollen sich durch ihr gemeinsames Engagement für Militärangehörige kennengelernt haben.

Nun hat die vierköpfige Familie offenbar ihre Sachen gepackt und ist in ein eigenes Haus auf demselben Grundstück gezogen. Der Umzug soll bereits am Wochenende vor ihrer Abreise in die Herbstferien stattgefunden haben.

Eine dauerhafte Lösung ist das allerdings noch nicht. Harry und Meghan sollen weiterhin nach einer passenden Immobilie in der Gegend suchen. Dafür steht ihnen laut "Daily Mail" angeblich ein Budget von bis zu zehn Millionen Pfund zur Verfügung.

Luxusvilla in den USA bleibt

Von ihrem bisherigen Leben in Kalifornien wollen sich die beiden trotzdem nicht vollständig verabschieden. Ihre rund 14,5 Millionen Dollar teure Luxusvilla in Montecito behalten sie weiterhin. Während ihrer Abwesenheit kümmern sich Mitarbeiter um das Anwesen.

Familien-Skandal überschattet Umzug

Der neuerliche Wohnungswechsel fällt ausgerechnet in eine schwierige Zeit für Meghan. Gegen ihren Vater Thomas Markle Sr. (82) wird derzeit wegen des Verdachts auf Besitz kinderpornografischen Materials ermittelt. Sein Sohn soll das Material entdeckt und die Polizei eingeschaltet haben. Mittlerweile beschäftigt sich auch das FBI mit dem Fall.

Berichten zufolge wollten Harry und Meghan mit ihrem anschließenden Urlaub dem Wirbel um Meghans Vater entkommen. Wohin es die Familie verschlagen hat, ist allerdings nicht bekannt.