i Prinzessin Kate teilt bisher ungesehenes Bild von Söhnchen Louis Instagram Niedliche Halloween-Grüße Süßer geht's nicht! Kate überrascht mit Louis-Foto Süße Überraschung aus dem Königshaus! Prinzessin Kate und William haben ein bisher unveröffentlichtes Foto ihres jüngsten Sohnes Louis geteilt. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 09:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu Halloween haben sich Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Statt eines gruseligen Kostüms präsentierte das Thronfolgerpaar seinen Instagram-Followern einen privaten Schnappschuss von Prinz Louis (8), den die Öffentlichkeit bisher noch nicht zu sehen bekommen hatte.

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Kate knipste das Foto selbst

Auf dem niedlichen Bild ist Louis gerade einmal ein Jahr alt. Mit roten Gummistiefeln und einer blauen Regenjacke beugt sich der kleine Prinz neugierig zu einem riesigen Kürbis hinunter.

Dazu schrieben Kate und William schlicht: "Happy Halloween!" Besonders schön: Das Foto stammt aus dem privaten Familienalbum und wurde damals von Kate höchstpersönlich aufgenommen.

Royal-Fans sind begeistert

Bei den Fans sorgte der süße Rückblick sofort für Begeisterung. In den Kommentaren überschlugen sich die Follower mit Komplimenten. "So süß! Was für ein Rückblick auf Halloween", schwärmte ein Nutzer. Ein anderer bedankte sich bei den Royals dafür, dass sie diesen besonderen Moment mit der Öffentlichkeit teilten.

Louis ist das jüngste der drei Kinder von Kate und William. Gemeinsam mit Prinz George (13) und Prinzessin Charlotte (11) gehört er zur nächsten Generation der britischen Königsfamilie. Vor allem der kleine Louis sorgt bei öffentlichen Auftritten mit seinen lustigen Grimassen und seinem frechen Verhalten immer wieder für Unterhaltung.