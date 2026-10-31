i Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett sind seit 2024 verheiratet. APA-Images / dana press / dana Bilder im Umlauf Märtha Louise schwanger? Management reagiert Babybauch, Ultraschallbild, Neugeborenes: Angebliche Fotos zeigen Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im Babyglück. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 14:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erwartet Prinzessin Märtha Louise (55) mit ihrem Ehemann Durek Verrett ein Baby? Genau das behaupten derzeit mehrere Facebook-Seiten. Doch die vermeintlichen Baby-News sind frei erfunden. Jetzt hat sich das Management der norwegischen Prinzessin zu Wort gemeldet.

Verbreitet werden die Gerüchte mit Bildern, die mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Darauf ist die Schwester von König Haakon mit Babybauch zu sehen, das Paar posiert strahlend mit Ultraschallbildern, auf einem weiteren Bild halten die beiden sogar ein Neugeborenes im Arm. Dazu heißt es, die beiden würden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Unter den Beiträgen finden sich Links zu dubiosen ausländischen Webseiten.

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"Nehmen das ernst"

Managerin Carina Scheele Carlsen stellte gegenüber dem norwegischen Sender TV 2 klar: "Wir wissen, dass in den sozialen Medien falsche Behauptungen und manipulierte Bilder von Prinzessin Märtha Louise verbreitet werden, und wir nehmen das ernst und gehen dem nach." Mehr wollte sie dazu nicht sagen. Facebook-Mutterkonzern Meta hat laut dem Bericht bestätigt, von dem Fall zu wissen, brauche aber noch Zeit für die Prüfung.

Für die Prinzessin fällt der Wirbel in eine ohnehin schwere Zeit: Ende August war ihr Vater, König Harald V., im Alter von 89 Jahren gestorben. Märtha Louise hat aus ihrer Ehe mit dem 2019 verstorbenen Autor Ari Behn drei Töchter. Im August 2024 heiratete sie den US-Schamanen Durek Verrett.