i Prinzessin Kate fotografiert leidenschaftlich gern und hält besondere Momente ihrer drei Kinder oft selbst fest. Reuters Süße Überraschung Halloween-Gruß: Kate zeigt Foto von Prinz Louis Zu Halloween überraschen Prinzessin Kate und Prinz William mit einem bisher unveröffentlichten Foto ihres Jüngsten. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zuckersüßer Gruß aus dem Kensington-Palast! Zu Halloween haben Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) am Samstag ein bisher ungesehenes Foto ihres jüngsten Sohnes geteilt. Es zeigt Prinz Louis (8) als kleinen Buben im Garten, wie er nach einem großen orangefarbenen Kürbis greift.

Auf dem Bild ist Louis gerade einmal ein Jahr alt. Seine Haare sind damals noch deutlich blonder, dazu trägt er rote Gummistiefel und eine blaue Regenjacke. "Happy Halloween! Prinz Louis im Alter von einem Jahr, fotografiert von der Prinzessin von Wales", heißt es dazu auf dem offiziellen Account des Prinzenpaares.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hinter der Kamera stand also wieder einmal Mama Kate selbst. Die Prinzessin fotografiert leidenschaftlich gern und hält besondere Momente ihrer drei Kinder oft selbst fest. Viele der offiziellen Geburtstagsfotos von George, Charlotte und Louis stammen von ihr.

Es ist bereits das zweite private Familienfoto, das die Royals innerhalb weniger Tage veröffentlichen. Erst diese Woche zeigten sie sich gemeinsam mit allen drei Kindern ganz bodenständig in Jeans und Pullover inmitten eines Bergrettungsteams.