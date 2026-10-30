i Charles tanzt auf der Straße herum. Chris Jackson/Pool via REUTERS; PA Wire/PA Images/Ben Stansall/Pool via REUTERS Bestens gelaunt in der Karibik Plötzlich tanzt er! Charles blüht auf den Bahamas auf König Charles genießt seine Karibik-Reise sichtlich. Auf den Bahamas zeigt sich der Monarch bestens gelaunt und legt sogar eine Tanzeinlage hin. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sonnenbrille auf und ab auf die Straße: König Charles (77) zeigt sich bei seinem Besuch auf den Bahamas von einer ungewöhnlich lockeren Seite. Im Rahmen seiner neuntägigen Karibik-Reise ist der britische Monarch auf dem Inselstaat angekommen und scheint den Aufenthalt sichtlich zu genießen.

Schon vor der Landung war er bestens beschäftigt: Während des rund zehnstündigen Fluges arbeitete Charles mit seiner berühmten "Red Box", in der er regelmäßig wichtige Regierungsdokumente erhält. Das britische Königshaus teilte auf Instagram ein Foto seiner Reisevorbereitungen. Dazu ließ der König ausrichten: "Ich freue mich darauf, die Menschen auf den Bahamas kennenzulernen".

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In Nassau stand unter anderem ein Auftritt bei einer Jugendkundgebung im Clifford Park auf dem Programm. Dort hielt er eine Rede, traf junge Menschen und informierte sich über verschiedene Projekte.

Charles komplett locker

Besonders die Aufnahmen von den Terminen dürften viele Royal-Fans freuen: Charles lacht herzlich, wirkt fit und ließ sich bei einer Parade sogar zu einer Tanzeinlage auf der Straße hinreißen – inklusive cooler Sonnenbrille.

Das ist nicht selbstverständlich, denn zuletzt musste der 77-Jährige immer wieder Termine absagen und wurde häufiger von seinem ältesten Sohn William (44) vertreten. Hintergrund sind seine gesundheitlichen Probleme und seine Krebserkrankung.

Die Bahamas gehören zum Commonwealth, dessen Oberhaupt Charles ist. Ob William diese Funktion eines Tages übernehmen wird, steht allerdings keineswegs fest. Anders als die britische Krone wird die Führung des Staatenbundes nämlich nicht automatisch vererbt: Die Mitgliedsländer entscheiden selbst, wer an der Spitze stehen soll.