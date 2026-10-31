i Herzogin Meghan zieht im Weihnachtskatalog ihrer Marke As Ever Bilanz. REUTERS/Phil Noble Herzogin zieht Bilanz Meghan verrät, was ihr nach dem Umzug Halt gibt In ihrem Weihnachtskatalog blickt Herzogin Meghan auf ein Jahr voller Umbrüche zurück. Und verrät, was ihr Halt gibt. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 17:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein Jahr der großen Veränderungen, und jetzt zieht Herzogin Meghan (45) Bilanz. Im diesjährigen Weihnachtskatalog ihrer Lifestyle-Marke As Ever blickt die Frau von Prinz Harry (42) auf die vergangenen Monate zurück. Ihr Fazit fällt nachdenklich, aber hoffnungsvoll aus: "Dieses Jahr hat mich daran erinnert, wie viel Freude in den Momenten steckt, aus denen ein Leben besteht."

Was ihr dabei besonders Kraft gibt, sind nicht die großen Auftritte, sondern die kleinen Dinge im Alltag. Meghan nennt unter anderem das "abendliche Kuscheln mit meinen Kindern", Zeit im Garten und "Erntekörbe, die ich für Freunde zusammengestellt habe". Dazu kommen Reisen, Abenteuer und der Aufbau ihrer Firma, samt dem "Ausarbeiten all der Details, sowohl der großen als auch der kleinen".

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Erster Auftritt von Meghan & Harry nach Rückkehr i ?

"Schmelzende Eistüten"

Ihr Sommer sei voller "Lachen, Wein und schmelzender Eistüten" gewesen, gefolgt von einem "Herbst voller neuer Abenteuer". Ihr Resümee: "All das war wichtig. All das hat sich sinnvoll angefühlt."

Abenteuerlich war der Herbst tatsächlich. Ende August zogen Harry und Meghan nach sechs Jahren in Kalifornien mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) zurück nach Großbritannien. Mitte Oktober zeigten sich die beiden dann erstmals wieder gemeinsam auf britischem Boden, bei einem Besuch mehrerer Hilfsorganisationen in Nottingham.