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König Charles ist derzeit auf einer neuntägigen Reise durch die Karibik.
König Charles ist derzeit auf einer neuntägigen Reise durch die Karibik.
Chris Jackson/Pool via REUTERS
Jahrzehntelang befreundet

König Charles verliert einen seiner engsten Vertrauten

Mitten in seiner Karibik-Reise erreicht König Charles eine traurige Nachricht: Simon Rufus Isaacs ist tot.
Von Heute Entertainment
31.10.2026, 19:14
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Trauriger Start in die Herbst-Reise: König Charles (77) hat einen langjährigen Freund verloren. Simon Rufus Isaacs, der vierte Marquess of Reading, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Die Nachricht erreichte den Monarchen ausgerechnet zu Beginn seiner neuntägigen Karibik-Reise.

Der britische Adelige war jahrzehntelang eng mit dem König befreundet, die beiden Familien verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Auch die nächste Generation ist eng verbandelt: Simons Sohn ist seit Kindertagen mit Prinz Harry (42) befreundet, Tochter Lady Natasha Rufus Isaacs pflegt eine enge Beziehung zu Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44).

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"Bis wir uns wiedersehen"

Natasha, die als Modedesignerin arbeitet, machte den Tod ihres Vaters mit einem berührenden Instagram-Beitrag öffentlich. "Papa, wie unglaublich gesegnet wir waren, so viele Jahre einen so großartigen Vater und Großvater zu haben", schrieb sie. "Jedes Foto, das ich finde, zeigt dich mit meinen Mädchen, wie du sie umarmst und mit ihnen spielst. Du hast sie von ganzem Herzen geliebt."

Ihr Vater habe bis zuletzt gekämpft. "Deine Tapferkeit war unermesslich, und ich bin so stolz auf dich. Dein Vermächtnis wird in uns allen weiterleben." Gemeinsam mit ihrer Mutter habe sie an seinem Bett gebetet, als er starb. Sie hätten ihn damit getröstet, dass er einfach nur einen früheren Zug nehme und sie sich wiedersehen würden. Ihr Abschied: "Bis wir uns wiedersehen, Papa."

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König Charles setzt seine Reise trotz der traurigen Nachricht fort. Sie dauert noch bis 4. November.

red, 31.10.2026, 19:14
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