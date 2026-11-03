i Idris Elba trifft auf König Charles. APA-Images / PA / Aaron Chown Ungewöhnliche Begegnung "Was machen Sie hier?" – Hollywoodstar überrascht König Damit hatte König Charles III. (77) wohl nicht gerechnet! Während seiner Karibikreise stand plötzlich Hollywoodstar Idris Elba (54) vor ihm. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 17:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

König Charles ist derzeit auf großer Karibikreise unterwegs. Neben offiziellen Empfängen, politischen Gesprächen und zahlreichen Terminen bleibt offenbar auch noch Zeit für den einen oder anderen unerwarteten Moment.

Am Montag besuchte der Monarch die historische Marineanlage Nelson's Dockyard auf Antigua. Gerade hatte Charles einen gravierten Stein in eine Mauer eingesetzt, als plötzlich ein bekanntes Gesicht auftauchte: Hollywoodstar Idris Elba!

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Ich komme viel herum"

Der Schauspieler, bekannt aus "Luther" und "The Wire", war ebenfalls auf der Insel unterwegs. Als Botschafter der königlichen Wohltätigkeitsorganisation King's Trust nahm er an einer Veranstaltung teil.

So lief Charles' Besuch bei Trump ab i ?

Die beiden Männer begrüßten einander herzlich mit einem Handschlag. Charles schien überrascht und wollte wissen: "Was machen Sie denn hier?"

Elba hatte sofort eine passende Antwort parat: "Ich komme viel herum." Dabei klopfte er dem König freundschaftlich auf den Arm. Beide mussten lachen.

Anschließend erkundigte sich der Schauspieler, ob Charles seinen Aufenthalt genieße, und sprach ihn auf das schlechte Wetter an.

König steht plötzlich im Regen

Der Hintergrund: Nur einen Tag zuvor hatte Charles einen ziemlich nassen Auftritt hingelegt.

Bei den Feierlichkeiten zum 45. Unabhängigkeitstag von Antigua und Barbuda öffnete der Himmel plötzlich seine Schleusen.

Ausgerechnet als Charles und Königin Camilla (79) bei einem Cricketstadion eintrafen, setzte heftiger Regen ein.

Das Problem: Für den König war zunächst kein Regenschirm zur Stelle!

Auf Aufnahmen war zu sehen, wie Charles gestikulierte und seine Mitarbeiter wiederholt nach einem Schirm fragte. Camilla hatte unterdessen bereits einen durchsichtigen Regenschirm erhalten und konnte sich in Sicherheit bringen.

Schließlich bekam auch Charles einen Schirm. Der Regen war nach wenigen Minuten wieder vorbei.

Später nahm der Monarch die Situation mit Humor. Er scherzte, dass auf seiner Hose bereits Brunnenkresse wachse.

Hollywoodstar verdankt Charles seine Karriere

Dass sich Charles und Idris Elba so vertraut begegneten, hat übrigens einen besonderen Grund. Der Schauspieler ist der königlichen Stiftung seit seiner Jugend verbunden. Als Teenager erhielt er vom damaligen Prince's Trust finanzielle Unterstützung, um am National Youth Music Theatre teilnehmen zu können. Der Zuschuss half ihm beim Einstieg in seine spätere Schauspielkarriere.

Heute gehört Elba zu den bekanntesten britischen Hollywoodstars und engagiert sich selbst für junge Menschen. Erst im Mai wurde er von Charles für seine Verdienste zum Ritter geschlagen.

Schwierige Gespräche stehen bevor

Für den britischen Monarchen stehen auf Antigua allerdings auch ernstere Themen auf dem Programm.

Beim Commonwealth-Gipfel beraten Vertreter der 56 Mitgliedstaaten unter anderem über Klimaschutz, wirtschaftliche Zusammenarbeit und internationale Herausforderungen.

Besonders heikel ist die Diskussion über die koloniale Vergangenheit Großbritanniens und mögliche Entschädigungen für die Folgen des Sklavenhandels.

Antiguas Premierminister Gaston Browne hat zudem erneut seinen Wunsch bekräftigt, die Monarchie als Staatsform abzuschaffen und sein Land in eine Republik umzuwandeln.