i Auf Österreich kommen wechselhafte Tage zu. Nach einer kurzen milden Phase bringt ein Kaltlufteinbruch zum Wochenende Schnee. (Symbolbild) istock Kaltfront rollt an Schnee im Anmarsch – Jetzt stürzen die Temperaturen ab Auf Österreich kommen wechselhafte Tage zu. Nach einer kurzen milden Phase bringt ein Kaltlufteinbruch zum Wochenende wieder Regen und Schnee. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 07:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steuert auf wechselhafte Tage zu. Während zur Wochenmitte vorübergehend mildere Luft aus dem Mittelmeerraum für steigende Temperaturen sorgt, kündigt sich zum Wochenende bereits der nächste Wetterumschwung an. Neben Regen ist dann auch wieder Schnee ein Thema.

Bereits am Dienstag macht sich eine abgeschwächte Front an der Alpennordseite bemerkbar. Besonders zwischen Vorarlberg und Niederösterreich muss immer wieder mit Regen gerechnet werden, erklärt UWZ-Experte Bence Szabados.

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Erst milder, dann wieder Schnee

Am Mittwoch bringt eine weitere Warmfront mildere Luft nach Österreich. Lange hält die Wetterbesserung allerdings nicht an. Schon am Donnerstagnachmittag ziehen aus Südwesten neue Niederschläge auf, die sich in der Nacht auf Freitag über große Teile des Landes ausbreiten.

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Zum Wochenausklang folgt schließlich ein Kaltlufteinbruch aus Nordwesten. Dadurch fällt die Schneefallgrenze am Freitag stellenweise auf unter 1.000 Meter. Gleichzeitig lässt der Niederschlag von Norden her allmählich wieder nach.

Die Prognose im Detail

Am Dienstag überwiegen die Wolken, besonders an der Alpennordseite regnet es zeitweise. Im Osten fällt nur ab und zu etwas Regen, meist trocken bleibt es in den südlichen Becken, die Sonne zeigt sich aber auch hier kaum. Am Nachmittag trocknet es von Norden her ab, am längsten unbeständig bleibt es entlang der Nordalpen. Der Südostwind frischt im Osten zeitweise lebhaft auf, sonst spielt der Wind kaum eine Rolle. Von Ost nach West werden 5 bis 13 Grad erreicht.

Am Mittwoch hält sich in den Niederungen erneut häufig zäher Nebel bzw. Hochnebel, im Bergland setzt sich ein Mix aus Sonne und einigen Wolken durch. Im Laufe des Nachmittags werden die Wolken im Westen zahlreicher und von Vorarlberg bis ins Mühlviertel ist vorübergehend auch etwas Regen möglich. Bei generell nur schwachem Wind liegen die Höchstwerte je nach Nebel und Sonne zwischen 4 und 15 Grad, am wärmsten wird es in höheren Lagen des Westens.

Die Bilder des Tages i ?

Der Donnerstag beginnt in manchen Niederungen von Tirol bis in den Süden sowie in Oberösterreich mit hochnebelartigen Wolken, im Osten hält sich teils dichter Nebel. Sonnig aufgelockert startet der Tag meist in den Nordalpen und im Waldviertel. Tagsüber ziehen von Süden her rasch Wolken auf, spätestens am Nachmittag ist es im ganzen Land trüb, und von Vorarlberg bis in die Obersteiermark setzt Regen ein. Zuvor frischt in den prädestinierten Lagen der Alpen lebhafter Föhn auf. Mit 8 bis 15 Grad ist es mild.

Der Freitag beginnt verbreitet trüb und nass, nur im äußersten Südosten ist es noch trocken. Die Schneefallgrenze liegt anfangs im Mühl- und Waldviertel bei 500 bis 700 m, in den Alpen bei 1500 m. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich tagsüber über die Alpen in den Süden, inneralpin sinkt die Schneefallgrenze bis in manche Tallagen. Im Westen und Norden trocknet es ab, in Vorarlberg zeigt sich vereinzelt die Sonne. Der Wind dreht auf Nordwest und weht lebhaft bis kräftig. Mit 4 bis 10 Grad wird es kühler.