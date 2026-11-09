i In den nächsten Tag zahlt es sich aus, einen Regenschirm mitzunehmen. Pexels / Ahmed ؜ Herbst zeigt sich trüb & nass Wetter-Umschwung! Jetzt kommt der Dauerregen Tief "Pia" beendet das ruhige Herbstwetter. Im Westen setzt bereits am Montag Regen ein, am Dienstag wird es in weiten Teilen Österreichs nass. Von Wetter Heute 09.11.2026, 08:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach Nebel, Hochnebel und regionalem Sonnenschein steht uns ein nasser Wetterwechsel bevor.

Verantwortlich dafür ist das umfangreiche Atlantiktief "Pia", dessen Warmfront am Montag (9. November) den Westen des Landes erreicht.

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Für Vorarlberg und Teile Tirols gelten von Montagnachmittag bis Dienstagmittag Regen-Vorwarnungen. Am Dienstag zieht die Front weiter nach Nordosten und bringt auch in anderen Landesteilen Niederschlag.

Am Montag halten sich in vielen Niederungen hartnäckiger Nebel und Hochnebel. Freundlicher zeigt sich das Wetter im zentralen Bergland, wo sich Sonne und Wolken abwechseln.

Im Westen verdichten sich hingegen bereits am Vormittag die Wolken. Ab Mittag setzt entlang der westlichen Nordalpen Regen ein. Schnee fällt nur in höheren Lagen, die Schneefallgrenze liegt etwa zwischen 1.500 und 2.000 Metern. Der Südwind weht schwach bis mäßig und kann in einigen Tälern föhnig werden. Die Temperaturen erreichen 5 bis 13 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Dienstag beginnt verbreitet grau und nass. Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich regnet es bereits in der Früh zeitweise. Im Tagesverlauf erreicht leichter Regen vorübergehend auch den Osten.

Meist trocken bleibt es von Osttirol über Kärnten bis ins Südburgenland. Dort sind am Nachmittag sogar einzelne Auflockerungen möglich. Der Wind spielt kaum eine Rolle, die Höchstwerte liegen überwiegend zwischen 5 und 12 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch setzt sich kurz ein kleines Hoch über den Alpen durch. Viel Sonne bringt es allerdings nicht: In den Niederungen halten sich erneut zäher Nebel und Hochnebel.

Entlang des Alpenhauptkamms kann es zeitweise auflockern. Ab Mittag fällt von Vorarlberg bis ins Mühl- und Waldviertel stellenweise wieder leichter Regen. Im östlichen Flachland frischt der Südostwind lebhaft auf. Je nach Nebel und Sonne werden 5 bis 15 Grad erreicht.

Damit bleibt das Wetter bis zur Wochenmitte wechselhaft. Eine längere trockene Phase ist vorerst nicht in Sicht.