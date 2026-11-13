i Bundesheer-Oberst Reisner sprach mit "Heute" über die Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Heute Bundesheer-Oberst zu "Heute" Reisner knallhart: "Der Ukraine geht es gar nicht gut" Oberst Markus Reisner schildert im "Heute"-Talk die schonungslose Realität in der Ukraine und warum Europa ein "sicherheitspolitischer Zwerg" ist. Von Nicolas Kubrak 13.11.2026, 19:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie geht es in der Ukraine weiter? Die ersten direkten Gespräche mit Russland seit Februar wecken einen kleinen Hoffnungsschimmer auf ein baldiges Ende des Krieges. Noch vor Jahresende hofft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Fortschritte bei den Friedensverhandlungen.

Optimistisch zeigt sich auch Markus Reisner (48), Bundesheer-Oberst und seit Beginn des Ukraine-Krieges wohl das bekannteste Gesicht des Heeres. Allerdings spricht er lieber von einem Waffenstillstand als von Frieden. "Die Chancen darauf sind so groß wie schon lange nicht mehr", sagt er im exklusiven "Heute"-Interview. Darin verrät er auch, warum er sich selbst nicht als "Erklärer der Nation" sieht.

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Das "Heute"-Interview mit Markus Reisner

"Heute": Herr Oberst, seit knapp fünf Jahren analysieren Sie für die Öffentlichkeit den Ukraine-Krieg. Wie fühlt es sich an, der "Erklärer der Nation" zu sein?

Markus Reisner: Ich fühle mich überhaupt nicht als Erklärer der Nation, sondern als einer von mehreren Medienexperten des österreichischen Bundesheeres. Unsere Aufgabe ist es, die sehr komplexen Entwicklungen nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit so zu erklären, dass jeder etwas damit anfangen und seine persönlichen Rückschlüsse ziehen kann.

Schon bald gehen wir ins sechste Jahr des Ukraine-Kriegs. Was hat sich seit dem 24. Februar 2022 am meisten verändert?

Aus meiner Sicht lässt sich dieser Konflikt in mehrere Phasen unterteilen. Nach meiner Zählung sind wir in der 11. Phase. Dazu gehören der gescheiterte Einmarsch Russlands am Beginn des Krieges, dann der Versuch der Ukraine, in die Gegenoffensive zu gehen. Das war zum Teil erfolgreich, dann immer mehr das Übergehen zu einer Pattsituation aufgrund der Art und Weise, wie sich der Krieg technologisch verändert hat, dann ein Hin und Her bei den Unterstützern auf der Seite der Ukraine und auf der Seite Russlands.

Welche Rolle spielen die USA unter Donald Trump?

Präsident Trump ist aus meiner Sicht der Königsmacher in diesem Konflikt: Er entscheidet, welche Seite Unterstützung bekommt oder nicht. Die Europäer wollen die Ukraine unterstützen, sind aber nicht bereit, alles Notwendige zu tun. Ich verwende dafür das Bild eines Boxkampfes zwischen 2 Boxern, die Runde für Runde im Ring gegeneinander antreten. In diesen Phasen ist einmal der eine, einmal der andere Boxer im Vorteil.

„Donald Trump ist der Königsmacher in diesem Konflikt“ Bundesheer-Oberst Markus Reisner

Aber entscheidend ist auch zu verstehen: Wenn der Gong ertönt, gehen beide in ihre Ecken. Dort stehen die Trainer, also die Unterstützer. Sie machen einen riesigen Unterschied und bereiten die jeweilige Seite auf die nächste Runde vor. Hinzu kommt: Entweder entscheidet sich der Kampf gleich zu Beginn durch ein K. o. oder er wird zum Abnützungskampf. Zweiteres sehen wir jetzt in der Ukraine.

An der Front kommt Russland nur langsam voran, trotzdem steht die Ukraine vor dem Winter enorm unter Druck. Wer hat derzeit die Oberhand?

Hier muss man zwischen der taktischen, der operativen und der strategischen Ebene unterscheiden. Über die taktische Ebene wird in den Medien vorrangig berichtet, sie ist aber nicht entscheidend für den Kriegsverlauf. Die operative Ebene ist jene, auf der taktische Einzelaktionen zusammen einen Erfolg, z. B. einer Offensive, ergeben. Das sagt aber noch nichts über die strategische Durchhaltefähigkeit aus und unter anderem, weil der Krieg eben so verläuft, dass sich in der Pattsituation die taktische und operative Ebene verbinden, sehen wir, dass gerade die strategische Ebene jene ist, wo eskaliert wird.

Und sie ist die Entscheidende, denn wenn ein Land nicht in der Lage sind, die Bevölkerung, kritische Infrastruktur zu schützen oder die Industrieanlagen zu schützen, dann wird es den Krieg nicht gewinnen.

Wie geht es jetzt denn der Ukraine?

Der Ukraine geht es überhaupt nicht gut. Der nächste Winter steht vor der Tür und die russische Seite hat es geschafft, jene Waffensysteme, die es braucht, um auf der strategischen Ebene wirksam zu werden, in entsprechend hoher Zahl zu produzieren.

„Der Ukraine geht es überhaupt nicht gut.“ Markus Reisner

Die Russen produzieren im Schnitt pro Monat circa 200 Marschflugkörper und ballistische Raketen und bis zu 5.000 bis 6.000 zum Teil jetgetriebene Drohnen. Diese Systeme machen es Russland möglich, auf der strategischen Ebene die kritische Infrastruktur der Ukraine anzugreifen. Und die ist bereits schwer getroffen.

Was bedeutet das für den Winter?

Die ukrainischen Städte sind eigentlich im Überlebensmodus. In Kiew haben die Einwohner bis zu 18 Stunden am Tag keinen Strom. Was das für die Basisbedürfnisse der Menschen, die dort leben, bedeutet, ist nicht einmal annähernd vorstellbar.

Hinzu kommt, dass sich die USA von der Ukraine abwenden, Stichwort Starlink-Begrenzung. Die Europäer sind nach wie vor nur eingeschränkt willens und in der Lage, das zu liefern, was es braucht. Deswegen gehen die Russen mit Maximalforderungen in Verhandlungen, weil sie länger durchhalten können als die Ukraine.

Diese Woche fanden in Abu Dhabi erstmals seit Monaten direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine statt. War das ein erster Schritt in Richtung Frieden?

Wir müssen ein wenig auf die Semantik achten. Das Wort Frieden macht einen positiven Eindruck, aber aus meiner Sicht ist das Wort Waffenstillstand passender. Paradoxerweise haben wir eine Situation, in der die Chance auf einen Waffenstillstand so groß ist wie schon lange nicht mehr.

„Wir haben eine Situation, in der die Chance auf einen Waffenstillstand so groß ist wie schon lange nicht mehr.“ Markus Reisner

Die USA verlieren die Geduld mit beiden Seiten und üben jetzt Druck aus. Einerseits, indem sie der Ukraine die Informationen geben, die sie brauchen, um Ziele in Russland anzugreifen. Andererseits aber auch auf die Ukraine selbst, indem sie der Ukraine gewisse Dinge vorenthält, siehe Starlink oder Patriot-Raketen.

Nicht am Tisch saßen wieder einmal die Europäer, die die Ukraine eigentlich am stärksten unterstützen. Hat Europa geopolitisch nichts mehr zu sagen?

Europa ist zwar wirtschaftspolitisch und ökonomisch durchaus ein Riese, aber sicherheitspolitisch ein Zwerg, den niemand ernst nimmt. Die Russen haben ein scharfes Schwert und wir stehen ihnen mit einem Taschenmesser gegenüber.

„Europa ist sicherheitspolitisch ein Zwerg, den niemand ernst nimmt.“ Markus Reisner

Die europäischen Streitkräfte sind ein Schatten dessen, was sie einmal in den 70er und 80er-Jahren waren, und sie sind vor allem nichts ohne die USA. Klingt hart, ist aber so. Da geht es nicht um die Anzahl von Panzern, Flugzeugen oder Soldaten, sondern um strategische Fähigkeiten. Während in Russland die Rüstungsproduktion sogar billiger geworden ist, ist sie bei uns wesentlich teurer geworden, weil die privatwirtschaftliche Rüstungsindustrie großes Geld macht.

Putin hat eines seiner wichtigsten Ziele schon erreicht. Er hat nämlich verhindert, dass die Europäer zumindest in der ersten Runde am Tisch gesessen sind. Die Europäer mussten, wie die Schüler auf den billigen Plätzen, darum betteln. Und Russland spielt offensichtlich weiter mit uns.

Wie meinen Sie das?

Die Russen sagen, dass die Amerikaner mal mit den Europäern reden, ob sie es wirklich ernst meinen. Denken Sie an die Regierung unter Olaf Scholz, der mit Putin sprechen wollte. Da hat sein Sprecher, nicht einmal Putin selbst, ihm ausgerichtet, dass es nichts zu besprechen gibt.

Hinzu kommt, dass es niemanden gibt, der für Europa spricht. Man erkennt ja jetzt schon, dass es einen Streit gibt, wer die Funktion übernehmen soll. Und das gibt ein sehr schlechtes Bild ab. Trump, Putin und Xi sind in der Lage, auf Knopfdruck Macht zu projizieren, die Europäer kennen das nicht. Und das ist leider die bittere Wahrheit, zu erkennen, dass wir da keine Relevanz haben.

„Die bittere Wahrheit ist, zu erkennen, dass wir keine Relevanz haben.“ Markus Reisner

In vielen westlichen Ländern herrscht eine Kriegsmüdigkeit – auch in Österreich. Was sagen Sie jenen Österreichern, die die Unterstützung für die Ukraine nicht mehr mittragen wollen?

Das Erste, was man sagen muss, ist, dass unser Beitrag für die Unterstützung der Ukraine sehr überschaubar ist. Wir tragen den EU-Ratsbeschluss bezüglich der Ukraine mit. Dieser EU-Ratsbeschluss steht auch über dem Neutralitätsgesetz. Wir beschränken uns im Wesentlichen auf humanitäre Hilfe.

Das Zweite ist: Wir haben eine Situation, wo ein Aggressor ein anderes Land überfallen hat, und das ist eindeutig völkerrechtswidrig. Das bedeutet, dass ein militärisch neutrales Land nicht neben der Situation stehen kann, sondern solidarisch die Maßnahmen der EU mitzutragen hat.

Uns muss klar sein, dass, wenn ein Aggressor sich einfach ein Stück von einem anderen Land nimmt, das möglicherweise bedeuten kann, dass Appetit auf mehr entsteht. Das ist historisch in vielen ähnlichen Beispielen gut belegt, dass das der Fall ist. Das kann passieren, muss natürlich aber nicht passieren.

Wie gefährlich wäre das für Österreich?

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, dass wir neben den Dingen stehen oder eine kleine Insel am Donaustrand sind, holt uns unsere Geografie ein. Wir sind nicht mehr an der Front eines Kalten Krieges, sondern wir sind in der Tiefe eines möglichen neuen Kalten Krieges und damit sind wir eine sehr wichtige Logistik-Drehscheibe. Und wenn jetzt jemand versucht, Europa zu treffen, dann ist es vor allem wichtig, diese Drehscheiben lahmzulegen. Und da kommt also Österreich ins Spiel.

Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel: Der Sabotageakt auf die transalpine Pipeline, der dazu führte, dass auch Standorte in Österreich betroffen waren. Damals musste der Transport kurz eingestellt werden. Aber das Entscheidende ist, von dieser Pipeline gibt es einen Ableger, der Richtung Schwechat über den 90% des österreichischen Ölbedarfes transportiert werden. Und da sieht man sehr schnell, dass man mittendrin ist statt nur dabei.

Im Ukraine-Krieg geht es also um mehr als nur die Ukraine selbst?

Der Krieg kennt oft keine Grenzen. Dieser sogenannte "Schattenkrieg" endet nicht an unseren Grenzen, nur weil wir neutral sind, sondern er schwappt auch nach Österreich hinein. Wenn man betrachtet, dass Österreich eine ganz wichtige Rolle als Drehscheibe hat, dann kommt man automatisch ins Fadenkreuz.

Der italienische Schriftsteller Antonio Gramsci hat gesagt: Die alte Ordnung ist noch nicht gestorben und die neue noch nicht geboren. Das ist die Zeit der Monster. Und genau hier sind wir im Moment. Daher ist es wichtig, in der Neuordnung klar zu vermitteln, auf welcher Seite man steht.

„Die alte Ordnung ist noch nicht gestorben und die neue noch nicht geboren. Das ist die Zeit der Monster. Und genau hier sind wir im Moment.“ Markus Reisner

Natürlich ist zu hoffen, dass die Ereignisse in einer gewissen Art und Weise wieder abflachen. Aber ich muss ganz klar sagen: Die Welt, wie wir sie in der Vergangenheit erlebt haben, wird nicht mehr zurückkehren.

Angenommen wir sprechen in einem Jahr erneut miteinander. Wo werden wir dann im Ukraine-Krieg stehen?

Wenn ich das wissen würde, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Es muss uns klar sein, dass niemand wirklich weiß, wie es weitergeht. Nicht einmal im Pentagon weiß man das. In der Geschichte gab es genug Beispiele von Situationen, die sich rasch geändert haben.

Selbst die mächtigen US-Streitkräfte sind nicht mehr in der Lage, ihre Ziele umzusetzen, Stichwort Iran. Für die Ukraine gibt es drei Szenarien, die immer wieder diskutiert werden: das deutsche, das finnische und das koreanische Szenario.

Welches ist am realistischsten?

Das deutsche Szenario wäre das positivste Szenario. Das würde bedeuten, dass Teile der Ukraine sogar Teil der NATO werden könnten. Das wäre etwas, was man den Ukrainern bieten könnte, damit sie auf gewisse Abschnitte ihres Territoriums verzichten. Beim finnischen Szenario verliert die Ukraine Territorium, bleibt aber als souveräner Staat bestehen, mit einer anerkannten territorialen Integrität und mit entsprechenden Szenarien. Möglicherweise gäbe es auch eine Perspektive, um Teil der EU zu werden.

Das dritte Szenario ist das koreanische Szenario und das würde ich als das realistischste bezeichnen. Wir hätten eine Situation wie mit Nord- und Südkorea, also kein Frieden, sondern ein Einfrieren des Konflikts entlang einer definierten Linie. Diese Linie ist momentan schwer zu definieren, sondern es gibt Grauzonen. Das Szenario tritt dann ein, wenn eine der beiden Seiten bereit ist, auf gewisse Bedingungen einzugehen oder dazu gezwungen wird.

Die optimale Situation wäre, dass wir nächstes Jahr einen Waffenstillstand haben und das Sterben ein Ende findet. Und hoffentlich arbeiten dann alle intensivst weiter daran, ein Übereinkommen zu treffen, das den Frieden für die nächsten Jahrzehnte sichert.

Herr Oberst, vielen Dank für das Gespräch.