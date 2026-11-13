i Die Polizei stand mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Reuters Ein Toter, mehrere Verletzte Blutbad nahe Weißem Haus – jetzt nennt Polizei Motiv Nach tödlichen Schüssen in Washington verriet die Polizei jetzt das Motiv des Angreifers. Demnach sei ein Streit der Auslöser gewesen. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 20:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag kam es in Washington zu einem Schusswaffenangriff mit einem Toten und mehreren Verletzten. Der Vorfall ereignete sich in einem Fitnessstudio, welches nur eineinhalb Kilometer vom Weißen Haus entfernt liegt. Seitens der Polizei wurden nun neue Details zum Schützen und dem Todesopfer veröffentlicht.

Demnach soll es sich bei dem Getöteten um einen 46-jährigen Hausverwalter handeln, der in dem Fitnesscenter trainiert habe. Dabei sei er von einem "verärgerten Mieter" erschossen worden, hieß es von Polizeichef Jeffery Carroll.

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Von Balkon gefeuert

Der Tat soll ein Streit über Instandhaltungsfragen vorausgegangen sein. Der Schütze sei demnach ein Arzt für Notfallmedizin (55) gewesen. Dieser habe den Hausverwalter getötet und sich danach in seiner Wohnung im siebten Stock verschanzt.

Von seinem Balkon aus habe der Mann dann weitere Schüsse abgegeben. Dadurch wurden vier Personen verletzt, eine davon schwebte vorerst in Lebensgefahr. Einem Bericht der "Washington Post" zufolge soll es sich bei den Verletzten unter anderem um Bauarbeiter handeln, die in der Nähe gearbeitet hätten.

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Als die Polizei an der Wohnungstür anrückte, habe der Angreifer mindestens zwei Schüsse auf die Beamten abgegeben, ehe er die eigene Wohnung in Brand setzte. Schlussendlich habe der 55-Jährige die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Ein Arzt erklärte den Schützen später für tot.