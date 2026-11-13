i Die USA haben einen landesweiten Flugstopp verhängt. iStock Außergewöhnliche Umstände USA verhängen landesweiten Flugstopp In den USA sorgt ein landesweiter Flugstopp für Aufregung. Die Luftfahrtbehörde FAA nennt außergewöhnliche Umstände und Sicherheitsgründe. Von Michael Rauhofer-Redl 13.11.2026, 22:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

lug-Chaos in den USA! Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat am Freitag einen landesweiten Flugstopp angeordnet. Betroffen sind sämtliche Flughäfen des Landes. Als Begründung nennt die Behörde "außergewöhnliche Umstände und Sicherheitsgründe".

Keine Maschinen dürfen mehr starten

Laut FAA müssen alle Flugzeuge, die einen Abflug geplant haben, bis auf Weiteres am Boden bleiben. Für internationale Maschinen, die sich bereits auf dem Weg in die USA befinden, gibt es eine Sonderregelung: Über deren Ankunft wird von Fall zu Fall entschieden.

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Die außergewöhnliche Maßnahme könnte massive Auswirkungen auf den Flugverkehr haben. Passagiere müssen mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen.

Probleme bei der Flugsicherung

Nach Angaben von US-Verkehrsminister Sean Duffy gibt es Kommunikationsprobleme, die sämtliche regionalen Flugverkehrskontrollzentren betreffen. Techniker der FAA untersuchen die Störung.

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Ein landesweiter Flugstopp ist in den USA äußerst selten. Zuletzt wurde eine vergleichbare Maßnahme im Jänner 2023 verhängt, nachdem ein wichtiges Informationssystem für Piloten ausgefallen war.

Wie lange die aktuelle Sperre aufrechterhalten wird, ist vorerst unklar.