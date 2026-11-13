i Die US-Küstenwache befindet sich im Einsatz. via REUTERS Horror-Crash in USA 150 Menschen an Bord! Tanker kracht in Kreuzfahrtschiff Ein 160 Meter langer Tanker krachte auf dem Mississippi in einen Passagierdampfer. Das Kreuzfahrtschiff kippte um und begann zu sinken. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 22:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Szenen in den USA! Gegen 12.30 Uhr Ortszeit (19.30 Uhr MEZ) krachte ein 160 Meter langer Tanker auf dem Mississippi in New Orleans mit einem am Ufer liegenden Kreuzfahrtschiff zusammen.

Nach Angaben des Hafens rammte der Tanker "Atlantic Asphalt" das Flusskreuzfahrtschiff "American Heritage" in der Nähe der Crescent City Connection, einer großen Brücke über den Mississippi, berichtet "Bild". In weiterer Folge kippte der Passagierdampfer um und begann zu sinken.

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Passagiere wurden evakuiert

Besonders dramatisch: Das Kreuzfahrtschiff hatte laut dem örtlichen Fernsehsender WGNO erst rund zwei Stunden zuvor angelegt. Demnach sollten die Passagiere offenbar gerade das Schiff verlassen, als der Tanker in den Schaufelraddampfer fuhr.

Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Hafenpolizei, Feuerwehr und die US-Küstenwache waren an den Rettungsmaßnahmen beteiligt. Die geretteten Passagiere wurden in das Verwaltungsgebäude des Hafens gebracht und dort untersucht.

Seitens des Betreibers American Cruise Lines wurde bestätigt, dass alle Menschen an Bord evakuiert werden konnten. Das Unternehmen stehe in engem Kontakt mit den Rettungskräften und den örtlichen Behörden.

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"Aktiver und sich entwickelnder Vorfall"

Ob oder wie viele Menschen bei dem Unfall verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar. Ebenso gibt es vorerst keine bestätigten Angaben zum Ausmaß der Schäden an den beiden Schiffen.

"Unsere unmittelbare Priorität ist die Sicherheit aller Passagiere, Besatzungsmitglieder und Ersthelfer", erklärte der Port of New Orleans. Man verwies darauf, dass es ein "aktiver und sich entwickelnder Vorfall" sei.