i Italien plant strengere Regeln auf Autobahnen. Dario Egidi Trödler müssen blechen Neue Autobahn-Regel könnte Urlauber teuer treffen Italien plant strengere Regeln auf Autobahnen. Wer auf der linken Spur zu langsam fährt, könnte künftig bis zu 160 Euro Strafe zahlen. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 21:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer auf Italiens Autobahnen die linke Spur nutzt, könnte künftig stärker aufs Tempo achten müssen. Die Regierung plant eine neue Vorschrift, die bei zu langsamer Fahrt Geldstrafen von bis zu 160 Euro vorsieht.

Konkret geht es um Autobahnen mit mindestens drei Spuren in jede Richtung. Auf dem äußersten linken Fahrstreifen sollen künftig mindestens 100 km/h gefahren werden. Wer darunter bleibt, riskiert laut dem Gesetzesentwurf eine Strafe zwischen 40 und 160 Euro.

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Nicht immer gelten die 100 km/h

Ausnahmen sind unter anderem bei Nebel, Schlechtwetter, Baustellen, Unfällen oder hohem Verkehrsaufkommen vorgesehen. Auch Geschwindigkeitsbeschränkungen durch Verkehrsschilder bleiben weiterhin gültig.

Schon bisher schreibt Italien vor, dass Autofahrer grundsätzlich die rechte Spur nutzen müssen. Wer andere durch langsames Fahren aufhält, kann bereits jetzt bestraft werden.

Am 13. Oktober 2026 hat der italienische Ministerrat grünes Licht für den Gesetzesentwurf gegeben. Damit die neue Regelung tatsächlich gilt, braucht es allerdings noch die Zustimmung des Parlaments.