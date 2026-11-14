i Heftige Regenfälle haben in der Toskana schwere Überschwemmungen und zahlreiche Erdrutsche ausgelöst. Vigili del Fuoco Erdrutsche und Fluten Wassermassen verwüsten Toskana – ganze Orte isoliert Heftige Unwetter haben in der Toskana für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. 112 Menschen mussten evakuiert werden. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der italienischen Toskana herrscht nach tagelangen Regenfällen Ausnahmezustand. Zahlreiche Straßen stehen unter Wasser, Erdrutsche haben mehrere Orte von der Außenwelt abgeschnitten. 112 Menschen mussten bereits evakuiert werden, weitere 151 sitzen in den betroffenen Gebieten fest.

Besonders schwer getroffen wurde die Provinz Lucca. Am Freitag sorgte ein heftiger Wolkenbruch zwischen Fornoli und Ponte a Serraglio für massive Überschwemmungen. Das Wasser strömte von den Hängen ins Tal und drang bis in Wohnhäuser vor.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erdrutsche sorgen für Chaos

In Bagni di Lucca verschüttete ein Erdrutsch gegen 14 Uhr die gesamte Staatsstraße 12. Verletzt wurde dabei niemand. Die Gemeinde war daraufhin stundenlang nicht erreichbar. Erst am Abend konnte der Verkehr auf einer Fahrspur wieder aufgenommen werden. Mindestens acht weitere Erdrutsche wurden in der Umgebung gemeldet. In Ponte a Serraglio wurde zudem eine Gasleitung durch herabstürzende Felsen beschädigt.

Auch in anderen Provinzen richteten die Wassermassen Schäden an. Im Ortsteil Montagna bei Sansepolcro brach ein Flussufer weg, wodurch die Ortschaft von der Außenwelt abgeschnitten wurde. Der Fluss Ombrone Pistoiese erreichte bei Pontelungo mit 3,53 Metern einen neuen Rekordpegel.

Weiterer Starkregen erwartet

Beim Zivilschutz gingen bislang 373 Meldungen ein, 200 Einsätze sind noch offen. Todesopfer oder Verletzte wurden bisher nicht gemeldet. Das Rote Kreuz richtete in Bagni di Lucca eine rund um die Uhr besetzte Anlaufstelle ein.

Die Gefahr ist allerdings noch nicht gebannt. Zahlreiche Schulen blieben geschlossen, auch die Bahnverbindung zwischen Marradi und Faenza wurde gesperrt. In den Apenninen könnten innerhalb von drei Stunden weitere 25 Millimeter Regen fallen. Die Behörden rufen die Bevölkerung zu "größter Vorsicht" auf.