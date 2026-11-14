i US-Präsident Donald Trump droht Kuba mit einem Militäreinsatz. Reuters Trump droht mit Angriff "Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe" US-Präsident Donald Trump droht Kuba mit einem Militäreinsatz. Die Regierung in Havanna bereitet sich bereits auf einen möglichen Angriff vor. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Spannungen zwischen Washington und Havanna verschärfen sich. Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump stellt sich Kuba auf einen möglichen Angriff der amerikanischen Streitkräfte ein. Staatschef Miguel Díaz-Canel kündigt Widerstand gegen eine militärische Intervention an.

"Wir sind entschlossen, jeden Versuch einer ausländischen Militäraggression gegen unser Land abzuwehren", erklärte Díaz-Canel. Zugleich wies er darauf hin, dass von Kuba keine Bedrohung für die Sicherheit der USA ausgehe. Sein Land verfolge friedliche Absichten.

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Trump hatte zuvor in einem Radiointerview einen Machtwechsel auf der Karibikinsel ins Spiel gebracht. Diesen wolle er noch während seiner verbleibenden Amtszeit erreichen. "Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe", sagte der US-Präsident. Einen militärischen Einsatz würde er dabei "durchaus in Erwägung ziehen".

Bevölkerung wird militärisch ausgebildet

Díaz-Canel reagierte bei einer Veranstaltung zum Nationalen Verteidigungstag in Boyeros südlich von Havanna auf die wiederholten Drohungen aus den USA. Vor hochrangigen Militärs sowie Vertretern der Kommunistischen Partei und örtlicher Behörden kritisierte er die Aussagen amerikanischer Politiker. Trump erwähnte er dabei nicht ausdrücklich.

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Kuba bereitet sich bereits seit Monaten verstärkt auf einen möglichen Konflikt vor. Nach dem US-Angriff auf Venezuela im Jänner, bei dem Präsident Nicolás Maduro gefangen genommen und in die Vereinigten Staaten gebracht wurde, werden auf der Insel regelmäßig Militärmanöver abgehalten. Auch die Bevölkerung wird in grundlegenden militärischen Fähigkeiten geschult.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump mit einem Eingreifen auf Kuba liebäugelt. Bereits im Oktober hatte er angekündigt, amerikanische Kriegsschiffe könnten nach ihrem Einsatz im Iran-Krieg Kurs auf die Insel nehmen. Seiner Einschätzung nach würde die kubanische Führung angesichts der Schiffe vor ihrer Küste kapitulieren.