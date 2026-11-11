i Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (2.v.l.) bei der Eröffnung der Schmerzambulanz. Denise Auer In Wien-Donaustadt 1,8 Millionen leiden – Neues Schmerzzentrum in Wien In Wien-Donaustadt eröffnet eine neue Anlaufstelle für Schmerzpatienten – mit einem österreichweit einzigartigen Konzept. Von Wien Heute 11.11.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund 1,8 Millionen Menschen in Österreich sind von chronischen Schmerzen betroffen: Ob chronische Rückenbeschwerden, Migräne, Nervenschmerzen oder Schmerzen nach schweren Erkrankungen – die Suche nach einer wirksamen Behandlung wird für Betroffene oft zur jahrelangen Odyssee. In Wien soll nun eine neue Einrichtung Abhilfe schaffen.

Am Dienstag (10. November) wurde am Kagraner Platz in Wien-Donaustadt das neue SchmerzAmbulatorium eröffnet – in Anwesenheit von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Vertreter der Österreichischen Gesundheitskasse, der Präsident der Österreichischen Schmerzgesellschaft Richard Crevenna sowie Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) anwesend.

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Schmerzzentrum als Ambulatorium

Es ist österreichweit das erste Schmerzzentrum, das in Form eines selbstständigen Ambulatoriums geführt wird. Die Einrichtung unter der ärztlichen Leitung von Christopher Gonano soll Menschen mit chronischen und komplexen Schmerzerkrankungen eine umfassende medizinische Versorgung ermöglichen.

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Statt einzelne Symptome isoliert zu behandeln, sollen unterschiedliche medizinische Fachrichtungen zusammenarbeiten und gemeinsam individuelle Therapiepläne entwickeln.

Von Migräne bis ME/CFS

Das Behandlungsspektrum ist breit. Neben chronischen Rücken-, Gelenk- und Muskelschmerzen werden auch Nervenschmerzen, Kopf- und Gesichtsschmerzen sowie Schmerzen im Zusammenhang mit Krebserkrankungen behandelt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf komplexen Krankheitsbildern, darunter postakute Infektionssyndrome (PAIS) und ME/CFS. Bei dieser schweren chronischen Erkrankung können neben ausgeprägter Belastungsintoleranz und Erschöpfung auch Schmerzen auftreten. Auch Menschen mit seltenen Schmerzerkrankungen sollen im neuen Zentrum eine Anlaufstelle finden.

Ärzte, Therapeuten und ein Therapiehund

Im SchmerzAmbulatorium arbeiten Fachärzte für Anästhesiologie, Orthopädie und Neurologie mit Physiotherapeuten und Psychotherapeuten zusammen. Zum Team gehört außerdem eine speziell ausgebildete sogenannte "Pain Nurse", die von einem Therapiehund begleitet wird.

Das Behandlungskonzept nennt sich multimodale Schmerztherapie. Dabei werden verschiedene Therapieformen aufeinander abgestimmt, um die Beschwerden möglichst nachhaltig zu lindern und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Drittes Schmerzzentrum in Wien

Je nach Diagnose kommen Medikamente, Physiotherapie, psychotherapeutische Begleitung oder Akupunktur zum Einsatz. Darüber hinaus werden spezialisierte Verfahren wie bildgestützte Infiltrationen, Radiofrequenzbehandlungen und Botulinumtoxin-Therapien angeboten.

Mit der neuen Einrichtung in Donaustadt verfügt Wien nun über drei spezialisierte Schmerzzentren. Bereits bisher gab es das Therapiezentrum chronischer Schmerz (TCS) im Rabenhof, eine dislozierte Ambulanz des Herz-Jesu Krankenhauses, sowie eine Schmerzambulanz am Traumazentrum Wien Meidling, die dem UKH Meidling zugeordnet ist.

SchmerzAmbulatorium Adresse: Doningasse 12/1/5, 1220 Wien Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 11 bis 19 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 15 Uhr sowie Freitag von 8 bis 13 Uhr. Telefon: 01 / 88 666 88 Homepage: www.schmerzambulatorium.at

Alle Kassen – aber nicht jede Behandlung gratis

Wie auf der Homepage des SchmerzAmbulatoriums zu lesen ist, steht die Einrichtung Versicherten aller Krankenkassen offen. Allerdings werden nicht sämtliche Leistungen von der Sozialversicherung übernommen. Spezielle Untersuchungen und Behandlungen außerhalb des Kassenkatalogs werden als Privatleistungen verrechnet. Auch private Ersttermine sind möglich, wenn Patienten nicht auf einen Kassentermin warten möchten.

Wer im neuen Schmerzzentrum behandelt werden möchte, muss sich zunächst per E-Mail anmelden. Anschließend erhalten Patienten einen Link zu einem Online-Anmeldeformular und einem verpflichtenden Schmerzfragebogen. Zusätzlich ist eine Zuweisung durch einen Haus- oder Facharzt erforderlich. Erst danach wird ein Termin vorgeschlagen.