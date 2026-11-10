i Großes Aufgebot rund um Silvia Schneider, die durch den Abend führte. Schmuckstars / Andreas Tischler 237.000 Euro gesammelt Luxus-Gala in Wien bringt Rekordsumme für guten Zweck Bei der Schmuckstars-Gala im Wiener Park Hyatt wurden Luxusuhren und Kunstwerke versteigert. Dabei kamen 237.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Von Niklas Burger 10.11.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Glanz, Glamour und jede Menge Geld für den guten Zweck! Am Montagabend (9. November) verwandelte sich das noble Park Hyatt Vienna in einen Treffpunkt für Schmuckliebhaber und Freunde exklusiver Luxusuhren. Bei der Schmuckstars-Gala 2026 standen aber nicht nur funkelnde Kostbarkeiten im Mittelpunkt, sondern vor allem der gute Zweck.

Bei einer Versteigerung von Luxusuhren und Kunstwerken kamen insgesamt 237.000 Euro zusammen. Das Geld kommt den Hilfsaktionen Licht ins Dunkel und Pink Ribbon zugute.

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Silvia Schneider führte den Abend

Für einen glamourösen Rahmen sorgte auch Moderatorin Silvia Schneider, die durch den Abend führte. Bei der Veranstaltung drehte sich alles um edle Schmuckstücke, hochwertige Uhren und die Menschen hinter den begehrten Kostbarkeiten.

Die Bilder des Tages i ?

Neben der Versteigerung stand die Würdigung besonderer Leistungen in der Schmuck- und Uhrenbranche im Mittelpunkt. Die Schmuckstars-Auszeichnungen sollen herausragende Betriebe und Persönlichkeiten der Branche vor den Vorhang holen.

Gourmet Dinner und Wohltätigkeit

Auch abseits der Preisverleihung wurde den Gästen einiges geboten. Showeinlagen sorgten für Unterhaltung, während ein exklusives Gourmet-Menü die Besucher kulinarisch verwöhnte. Nach dem offiziellen Teil war noch lange nicht Schluss. Bei der anschließenden Party wurde mit Musik, Cocktails und guter Stimmung weitergefeiert.

Besonders erfreulich: Die Gäste zeigten sich bei der Versteigerung großzügig. Mit den gesammelten 237.000 Euro werden gleich zwei bekannte Hilfsinitiativen unterstützt. Während Licht ins Dunkel Menschen mit Behinderungen und Familien in Not hilft, setzt sich Pink Ribbon für mehr Bewusstsein rund um Brustkrebs ein.