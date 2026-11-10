i Bettina Koch (li.) beim Kuscheln in ihrem "Kuschelraum" mit Arbeitskollegin Ulrike Strauss. Denise Auer Professionelle Kuschlerin Skurriler Job! Wienerin verdient ihr Geld mit Kuscheln Die gelernte Krankenschwester Bettina Koch (58) arbeitet als Kuschelcoach und ist überzeugt: "Achtsame Berührungen tun uns allen gut!" Von Yvonne Mresch 10.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ich bin eigentlich durch Zufall darauf gekommen", lacht Bettina Koch im Gespräch mit "Heute". Viele Jahre war die Wahl-Wienerin im nationalen und internationalen Gesundheitsbereich tätig, bis sie plötzlich bei der Suche nach Fortbildungen auf eine "Kuschelausbildung" stieß. "Es hat mich fasziniert, denn meine Erfahrung aus dem Krankenhaus zeigt, dass Berührung uns allen gut tut", sagt sie – und schloss kurzerhand die Ausbildung ab.

"Habe keine Angst!"

Heute arbeitet Koch als professionelle Kuschlerin in Wien. Wer sich über die "Kuschelkiste" anmeldet, kann einen Termin bei der 58-jährigen buchen. Die Preise starten bei 80 Euro. Koch kommt zum Kunden nach Hause, in ein Hotel oder lädt in ihren "Kuschelraum" ein.

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Dabei gibt es klare Regeln: "Kuscheln hat nichts mit Sexualität zu tun", klärt die Expertin auf. "Es geht um achtsame Berührungen, die wir alle brauchen, vom Baby bis zur älteren Person." Das beinhaltet etwa Halten, Streicheln, Kneten, gemeinsames Atmen, Umarmen oder Drücken. Intimzonen zu berühren oder sich zu Küssen ist absolut tabu. Angst davor, mit fremden Personen allein zu sein, habe sie keine. "Bei mir bekommt jeder Mensch einen Vertrauensbonus, ich glaube an das Gute."

"Sollten mehr aufeinander zugehen"

Mittlerweile hat Koch mehrere Stammkunden. "Kuscheln macht eben süchtig", lacht sie. "Es ist Balsam für Körper und Seele." Dabei spiele vor allem das Hormon Oxytocin eine Rolle. Dieses wirkt entspannend, heilend, wundheilend, beruhigend und schlaffördernd, weiß Kuschelcoach Ulrike Strauss, die erst kürzlich ihre Ausbildung abgeschlossen hat und die eine langjährige Freundschaft mit Bettina Koch verbindet. "Es ist das Bindungshormon und für uns Menschen ist es wichtig, dass wir uns zugehörig fühlen. Wir brauchen einander, sind Rudeltiere, wollen uns angenommen fühlen und fallen lassen. Wir sollten alle mehr aufeinander zugehen, das trägt zu einer besseren Welt bei."

Die Kunden von Bettina Koch könnten unterschiedlicher nicht sein: Vom 20-jährigen Studenten, der sich eine Umarmung "wie von einer Mutter" wünscht, über 80-jährige Männer und Frauen, die sich nach Berührungen sehnen bis hin zu Menschen mit Erkrankungen, die versuchen ihren Körper wieder zu spüren. Eine Zunahme merkt die Expertin vor allem bei jungen Leuten.

"Bin keine Psychologin"

Besonders nah gehen der Krankenschwester persönliche Schicksale: "Zu mir kommen auch Leute mit Borderline, Angststörungen, Panikattacken aber auch Frauen, die missbraucht wurden und bei denen der Körper braucht, bis er Berührung wieder annehmen kann. Ich fühle mit und das geht mir sehr nahe." Ob jemand sprechen oder lieber schweigen möchte, bleibt den Kunden überlassen. Aber eines ist klar: "Ich bin keine Psychologin, hinterfrage also nichts."

Besuch bei Wiens Kuschelexpertin i ?

Mit Vorurteilen ist Koch im Alltag nicht oft konfrontiert. Zumindest nicht in ihrem Umfeld, wie sie betont. "Vorurteile gibt es nur, wenn man nicht genau weiß, was ich mache. Aber meine Kinder etwa sind sehr aufgeschlossen", so die zweifache Mutter und dreifache Großmutter. Skurrile oder unangebrachte Anfragen erhalte sie immer wieder mal, erzählt sie. "Natürlich werde ich auch gefragt, ob man mehr bekommt, wenn man mehr bezahlt. Aber hier muss man sich sofort abgrenzen und dann ist das auch erledigt."

"Kuscheln gibt Geborgenheit"

Die schönsten Momente für sie: "Wenn jemand unsicher und zitternd zu mir kommt und dann mit einem Strahlen rausgeht. Das bereitet mir so viel Freude." Zuhause wird weiterhin gekuschelt, davon hat sie durch ihren Job nicht genug: "Ich kann mich gut in eine Rolle reinversetzen und zuhause bin ich wieder in meiner anderen Rolle", sagt sie.

Ihr Ziel: Die Tätigkeit künftig in Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen oder auf Kinder-Intensivstationen anzubieten. "So könnte man auch die Pflege entlasten." Denn, wie Ulrike Strauss ergänzt: "Kuscheln gibt den Menschen Halt, Geborgenheit und das ist einfach wunderschön!"