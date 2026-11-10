i Dauerparker mit Anhänger blockiert in Grätzl in Wien-Fünfhaus regelmäßig zwei Stellplätze. Leserreporter XXL-Gespann in Fünfhaus Zwei Parkplätze blockiert, aber Wiener zahlt nur einen Ein Lenker sorgt in Wien-Fünfhaus mit riesigem Anhänger für Ärger. Obwohl das Gespann mindestens zwei Parkplätze blockiert, zahlt er nur für einen. Von Thomas Peterthalner 10.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Parkplätze sind in Wien heiß begehrt. Umso größer ist der Ärger, wenn ein einziges Fahrzeug gleich mehrere Stellplätze blockiert. Genau das sorgt derzeit in der Alliogasse in Wien-Fünfhaus bei einigen Autobesitzern für Unmut. Denn schon seit Wochen parkt in dem Grätzl ein Auto mit riesigem Anhänger. Das Problem: Das XXL-Gespann nimmt mindestens zwei Parkplätze in Anspruch.

XXL-Gespann in Fünfhaus

Auf dem Anhänger hätte mindestens ein normal großer Pkw Platz. Anrainer fragen sich deshalb, ob der Lenker für sein überlanges Gespann nicht mehr als nur ein Parkpickerl zahlen müsste. Immerhin wird durch das Fahrzeug mit dem Anhänger nicht nur ein Parkplatz im öffentlichen Raum blockiert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwei Plätze, ein Pickerl

"Heute" fragte bei der zuständigen MA 67 nach. "Solange ein Anhänger fest mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, gilt das Gespann rechtlich als eine Einheit", erklärt ein Sprecher der Parkraumüberwachung auf Anfrage. Extra bezahlen müsse man für den Anhänger nichts, solange dieser fest mit dem Auto verbunden ist.

Parksheriffs kontrollieren

Die Parkraumüberwachung kontrolliert demnach nur, ob für das mehrspurige Kraftfahrzeug die Parkometerabgabe ordnungsgemäß entrichtet wurde. Ein zusätzliches Parkpickerl für den Anhänger ist somit nicht erforderlich.

VW mit XXL-Anhänger parkt regelmäßig in Grätzl in Wien-Fünfhaus. Leserreporter

An Gesetze gebunden

"Die Mitarbeiter der Parkraumüberwachung vollziehen die geltenden Gesetze und sind gemäß Art. 20 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes streng an das Legalitätsprinzip gebunden", erklärt ein Sprecher der MA 67 gegenüber "Heute".

Auto muss korrekt abgestellt sein

Bei der Kontrolle von Parkplätzen, die von der Parkometerabgabe betroffen sind, überprüft die Parkraumüberwachung beim mehrspurigen Kraftfahrzeug die ordnungsgemäße Entrichtung der Abgabe sowie die korrekte Abstellung gemäß der Straßenverkehrsordnung (StVO).

Das Gespann in der Alliogasse in Wien. Leserreporter

"Das Gespann muss also ordnungsgemäß abgestellt sein, was beispielsweise das Parken innerhalb der Bodenmarkierungen einschließt", so der Sprecher. Die Kontrolle der ordnungsgemäßen Entrichtung beziehe sich auf das mehrspurige Kraftfahrzeug.

Die Parkraumüberwachung überprüft daher nicht nur die Entrichtung der Parkometerabgabe, sondern auch, ob das Gespann korrekt geparkt wurde.

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Darum ist es legal

Für die Anrainer in der Alliogasse bleibt damit ein Ärgernis bestehen: Ein einziges Gespann kann gleich zwei Parkplätze beanspruchen, während für die Parkometerabgabe nur das Zugfahrzeug zählt. Entscheidend ist, dass der Anhänger mit dem Auto verbunden bleibt und das Gespann ordnungsgemäß abgestellt ist. Dann reicht ein Parkpickerl für zwei Plätze aus.