Zwei Parkplätze blockiert, aber Wiener zahlt nur einen

Parkplätze sind in Wien heiß begehrt. Umso größer ist der Ärger, wenn ein einziges Fahrzeug gleich mehrere Stellplätze blockiert. Genau das sorgt derzeit in der Alliogasse in Wien-Fünfhaus bei einigen Autobesitzern für Unmut. Denn schon seit Wochen parkt in dem Grätzl ein Auto mit riesigem Anhänger. Das Problem: Das XXL-Gespann nimmt mindestens zwei Parkplätze in Anspruch.
Auf dem Anhänger hätte mindestens ein normal großer Pkw Platz. Anrainer fragen sich deshalb, ob der Lenker für sein überlanges Gespann nicht mehr als nur ein Parkpickerl zahlen müsste. Immerhin wird durch das Fahrzeug mit dem Anhänger nicht nur ein Parkplatz im öffentlichen Raum blockiert.
"Heute" fragte bei der zuständigen MA 67 nach. "Solange ein Anhänger fest mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, gilt das Gespann rechtlich als eine Einheit", erklärt ein Sprecher der Parkraumüberwachung auf Anfrage. Extra bezahlen müsse man für den Anhänger nichts, solange dieser fest mit dem Auto verbunden ist.
Die Parkraumüberwachung kontrolliert demnach nur, ob für das mehrspurige Kraftfahrzeug die Parkometerabgabe ordnungsgemäß entrichtet wurde. Ein zusätzliches Parkpickerl für den Anhänger ist somit nicht erforderlich.
"Die Mitarbeiter der Parkraumüberwachung vollziehen die geltenden Gesetze und sind gemäß Art. 20 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes streng an das Legalitätsprinzip gebunden", erklärt ein Sprecher der MA 67 gegenüber "Heute".
Bei der Kontrolle von Parkplätzen, die von der Parkometerabgabe betroffen sind, überprüft die Parkraumüberwachung beim mehrspurigen Kraftfahrzeug die ordnungsgemäße Entrichtung der Abgabe sowie die korrekte Abstellung gemäß der Straßenverkehrsordnung (StVO).
"Das Gespann muss also ordnungsgemäß abgestellt sein, was beispielsweise das Parken innerhalb der Bodenmarkierungen einschließt", so der Sprecher. Die Kontrolle der ordnungsgemäßen Entrichtung beziehe sich auf das mehrspurige Kraftfahrzeug.
Die Parkraumüberwachung überprüft daher nicht nur die Entrichtung der Parkometerabgabe, sondern auch, ob das Gespann korrekt geparkt wurde.
Für die Anrainer in der Alliogasse bleibt damit ein Ärgernis bestehen: Ein einziges Gespann kann gleich zwei Parkplätze beanspruchen, während für die Parkometerabgabe nur das Zugfahrzeug zählt. Entscheidend ist, dass der Anhänger mit dem Auto verbunden bleibt und das Gespann ordnungsgemäß abgestellt ist. Dann reicht ein Parkpickerl für zwei Plätze aus.