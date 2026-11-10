i Das Wiener Straßenbahnnetz umfasst rund 178 Kilometer Streckenlänge. Helmut Graf 16 Stellen bei U-Bahnen Bim im Schneckentempo – 81 Langsamfahrstellen in Wien Abgenützte Gleise und Weichen bremsen Wiens Straßenbahnen aus. Aktuell gibt es 81 sogenannte Langsamfahrstellen, die sich auf den Betrieb auswirken. Von Wien Heute 10.11.2026, 07:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Wien mit der Straßenbahn unterwegs ist, braucht mitunter Geduld. Denn abgenützte Gleise und Weichen sorgen dafür, dass die Bims auf zahlreichen Strecken langsamer fahren müssen als üblich.

Wie der ORF berichtet, gibt es derzeit 81 sogenannte "betrieblich relevante" Langsamfahrstellen im Wiener Straßenbahnnetz. Während die Wiener Linien bei den U-Bahnen einen deutlichen Rückgang solcher Problemstellen verzeichnen, bleibt die Situation bei den Straßenbahnen angespannt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

81 Stellen bremsen Wiens Bims aus

Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt, wie stark die Zahl der Langsamfahrstellen im Straßenbahnnetz gestiegen ist. Im Jahr 2020 waren es noch 84, bereits 2021 wurden 132 gezählt. Im Jahr darauf stieg die Zahl auf 141, 2023 erreichte sie mit 147 einen Höchststand. 2024 waren es noch 144.

Die Bilder des Tages i ?

Ende 2025 änderten die Wiener Linien allerdings ihre Zählweise. Seither wird stärker zwischen tatsächlich betriebsrelevanten Langsamfahrstellen und anderen vorübergehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen unterschieden.

Bei U-Bahnen sieht es besser aus

Nach dieser neuen Methode wurden 2025 insgesamt 80 betriebsrelevante Langsamfahrstellen bei den Straßenbahnen gezählt. Aktuell sind es 81. Ein direkter Vergleich mit den früheren Zahlen ist daher nur eingeschränkt möglich. Der deutliche statistische Rückgang bedeutet nicht automatisch, dass entsprechend viele Problemstellen beseitigt wurden.

Deutlich positiver entwickelte sich die Situation bei den Wiener U-Bahnen. Dort wurden 2020 noch 58 Langsamfahrstellen verzeichnet. Zwei Jahre später waren es 35, im Jahr 2024 nur noch 19. Nach der Umstellung der Dokumentation zählten die Wiener Linien 2025 insgesamt 17 betriebsrelevante Langsamfahrstellen. Aktuell sind es 16.

Wiener Linien erneuern 12,5 Kilometer Gleise

Allerdings führt nicht jede Geschwindigkeitsbeschränkung automatisch zu Verzögerungen. Befindet sich eine solche Stelle etwa unmittelbar nach einer Haltestelle, in einem Kreuzungsbereich oder in einer Umkehrschleife, müssen die Fahrzeuge dort ohnehin langsamer fahren. Solche Bereiche werden deshalb nicht mehr zwingend als betriebsrelevante Langsamfahrstellen erfasst.

Um die Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen, investieren die Wiener Linien laufend in die Erneuerung des Schienennetzes. Allein 2026 sollen insgesamt 12,5 Kilometer Straßenbahngleise und 33 Weichen erneuert werden. Im Vorjahr waren es elf Kilometer Gleise und 45 Weichen.

Belastung der Öffis steigt

Die Wiener Linien verweisen darauf, dass mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs auch die Belastung der bestehenden Infrastruktur steigt. "Mit einem wachsenden Angebot und der intensiven Nutzung steigen die Anforderungen an die Infrastruktur und damit auch der Erneuerungsbedarf", heißt es seitens der Wiener Linien gegenüber dem ORF.

Wien verfügt über eines der größten Straßenbahnnetze der Welt. Dieses umfasst rund 178 Kilometer Streckenlänge. Dazu kommt das U-Bahn-Netz mit rund 83 Kilometern Streckenlänge. Die Strecke der tatsächlich verlegten Gleise beträgt allerdings in Bezug auf die U-Bahn 253,7 Kilometer und bei der Straßenbahn 418,5 Kilometer.