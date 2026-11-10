i Bürgermeister Michael Ludwig ließ Herzerlbaum erstrahlen. Helmut Graf Weihnachtszauber in Wien Bürgermeister Ludwig lässt Wiens Herzerlbaum erstrahlen Die Romantik ist zurück auf dem Wiener Rathausplatz: Bürgermeister Michael Ludwig ließ nun wieder die 200 roten Herzen am Herzerlbaum erstrahlen. Von Niklas Burger 10.11.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien kommt in Weihnachtsstimmung! Am Rathausplatz fiel nun der Startschuss für eines der beliebtesten Weihnachtshighlights der Stadt. Bürgermeister Michael Ludwig (SP) brachte um Punkt 17.30 Uhr den berühmten Herzerlbaum zum Leuchten. Rund 200 rote Herzen verwandeln die mächtigen Platane im Rathauspark in ein romantisches Lichtermeer.

Christkindlmarkt startet

Doch nicht nur der Herzerlbaum sorgt für Weihnachtsstimmung. Am Freitag (13.11.) startet der Christkindlmarkt im Rathauspark – und verwandelt den Park auch heuer wieder in eine festliche Weihnachtswelt. Im südlichen Teil lädt der Eistraum mit rund 3.000 Quadratmetern Eisfläche zum Eislaufen ein.

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Herzerlbaum leuchtet wieder am Rathausplatz i ?

Im oberen Teil erwartet die Besucher eine Weihnachtswelt mit einem Krippenpfad aus handgefertigten Szenen, über 90 Ständen mit Punsch und anderen Köstlichkeiten, sowie mehreren Fahrgeschäften.

Christkindlmarkt startet

Bis zum 26. Dezember können Besucher täglich von 10 bis 22 Uhr durch die festlich geschmückten Standln schlendern. Am Heiligen Abend schließt der Markt bereits um 18.30 Uhr.

Adventsingen im Rathaus

Auch musikalisch wird einiges geboten: Beim 44. Internationalen Adventsingen im Rathaus-Festsaal treten heuer mehr als 85 Chöre aus dem In- und Ausland auf. An allen vier Adventwochenenden wird jeweils von Freitag bis Sonntag zwischen 15.30 und 19 Uhr Festliches geboten.