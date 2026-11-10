i Ob die Filiale der Lifestyle-Kette auf der Mariahilfer Straße bestehen bleibt, ist noch offen. Helmut Graf Hohe Kosten, zu wenig Kunden Zwei Millionen Euro Schulden – Shop auf MaHü ist pleite Der nächste Insolvenz-Hammer trifft den Handel: Die Betreiberfirma der Lifestyle-Kette Yoyoso ist zahlungsunfähig. Von Wien Heute 10.11.2026, 15:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für Shopping-Fans: Die Ivy&Stella Vertriebs GmbH, die in Österreich Geschäfte unter der Marke "Yoyoso" betreibt, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gab, wurde beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.

Die Schulden belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Insgesamt sind 27 Gläubiger betroffen. Auch für die 34 Beschäftigten des Unternehmens ist die Situation angespannt. Besonders brisant: Laut Insolvenzantrag wurden die Gehälter der Beschäftigten nur bis einschließlich August bezahlt. Die Septembergehälter waren zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits offen.

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Mitarbeiter warten auf ihr Geld

Das Unternehmen wurde erst 2024 gegründet und betreibt mehrere Yoyoso-Filialen in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Die Firmenzentrale befindet sich in Wien, Lagerflächen werden in Brunn am Gebirge und Vösendorf genutzt.

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Als Gründe für die Insolvenz nennt das Unternehmen deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebene Umsätze. Gleichzeitig hätten hohe Miet- und Betriebskosten, Personalaufwendungen sowie teure Lager- und Logistikstrukturen die finanzielle Situation verschärft.

Hohe Kosten und zu wenig Kunden

Hinzu kommt die allgemeine Kaufzurückhaltung. Durch die hohe Inflation und gestiegene Lebenshaltungskosten würden Konsumenten insbesondere bei Lifestyle- und Geschenkartikeln sparen. Bereits eingeleitete Restrukturierungsmaßnahmen und Gespräche mit möglichen Investoren brachten laut AKV nicht den erhofften Erfolg.

Yoyoso ist eine internationale Lifestyle-Marke, die seit 2014 besteht und vor allem mit günstigen, trendigen Alltagsprodukten wirbt. Das Sortiment reicht von Haushaltsartikeln und Wohnaccessoires über Kosmetik, Schreibwaren und Spielzeug bis hin zu Geschenkartikeln.

Vier Filialen allein in Wien

Besonders angesagt sind sogenannte "Blind Boxes", also Überraschungsboxen, bei denen Kunden erst nach dem Öffnen erfahren, welche Sammelfigur sie gekauft haben. Dazu kommen Plüschtiere, Haaraccessoires, Anti-Stress-Spielzeug, Taschen, Trinkflaschen und asiatische Snacks. Die Marke spricht damit vor allem ein junges, trendbewusstes Publikum an.

In Österreich ist Yoyoso vor allem in großen Einkaufszentren und stark frequentierten Einkaufsstraßen vertreten. Laut Unternehmenshomepage gibt es vier Standorte in Wien: auf der Mariahilfer Straße, im Westfield Donau Zentrum, in Wien Mitte The Mall und in der Millennium City.

Mehrere Filialen sollen schließen

Trotz der Millionenpleite soll Yoyoso nicht vollständig verschwinden. Die Betreiberfirma strebt eine Sanierung und Fortführung des Unternehmens an. Allerdings müssen dafür mehrere verlustbringende Filialen geschlossen werden. Welche Standorte konkret betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

Den 27 Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten. Das bedeutet, dass sie bei Annahme des Plans insgesamt 400.000 Euro auf ihre Forderungen von rund zwei Millionen Euro erhalten sollen. Die Auszahlung ist innerhalb von 24 Monaten vorgesehen.