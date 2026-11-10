i Artisten des Circus Louis Knie zeigen ihre Kunststücke mit Fahrrädern, Hula-Hoop-Reifen und Akrobatik. Helmut Graf Erfolgreiche Petition Circus Louis Knie macht Schluss mit Tiernummern Tierschutz im Vordergrund! Der Zirkus setzt künftig ganz auf Akrobatik. Der Direktor begründet den Schritt mit den veränderten Wünschen der Besucher. Von Wien Heute 10.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schon bei einem Gastspiel in Klagenfurt präsentierte der Circus Louis Knie im April eine Show ohne Tiere. Damals wollte sich der Direktor allerdings noch nicht auf einen dauerhaften Verzicht auf die vierbeinigen "Kollegen" festlegen.

Attraktionen genug

In einem kürzlich veröffentlichten Clip bestätigte er nun aber die Entscheidung. Als Gründe nennt der Zirkuschef den Wunsch der Gäste nach menschlicher Akrobatik und den veränderten Zeitgeist. Seiner Einschätzung nach würden die Besucher die Tiere gar nicht vermissen, da das Programm genügend andere Attraktionen biete.

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Tierschützer feiern Entscheidung

Beim Verein Gegen Tierfabriken (VgT) sorgt die Ankündigung für Freude. "Tiere sind keine Clowns, sie machen diese Shows nicht freiwillig", erklärt Projektleiterin Heidi Lacroix. Laute Musik und der Stress während den Aufführungen seien für die Tiere eine große Belastung. Auch die ständigen Transporte und die anstrengende Dressur sieht der Verein kritisch.

Die Tierschützer werten den Schritt als Erfolg seiner jahrelangen Bemühungen. In der Vergangenheit hatte der Verein den Circus Louis Knie wiederholt bei den Behörden gemeldet, weil aus seiner Sicht Vorschriften zur Tierhaltung und zu den Vorführungen nicht eingehalten wurden.

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Petition bereits 6.700 Mal unterschrieben

Für Lacroix ist der Verzicht ein wichtiger Schritt für den Tierschutz. Louis Knie sei nicht der erste Zirkus in Österreich, der Tiere aus seinem Programm streicht, und werde auch nicht der letzte sein. Eine Petition, die ein Ende sämtlicher Tiernummern in österreichischen Zirkussen fordert, wurde bereits von 6.700 Menschen unterschrieben.